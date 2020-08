Chelsea platy neškrtala a nepropouštěla. Čech o dopadech pandemie

Úvodní sezona na nové pozici se vlivem pandemie koronaviru protáhla na více než rok. Jaká ve vašich očích byla?

Myslím, že nejpříznačnější přívlastek by zněl barevná. Posunul jsem se do jiné sféry. Odpovědnost je naprosto jiná, než když jsem byl na hřišti. Zodpovídám za fungování řady lidí v rámci klubu. Navíc pandemie koronaviru přinesla mnoho zvláštností. Dramaticky to ovlivnilo fotbalové i celosvětové dění. Všichni museli improvizovat. Pandemie donutila dělat lidi věci ve fotbale zcela jinak. Získal jsem obrovské zkušenosti.

Panovala v klubu spokojenost s výsledky, jichž tým pod vedením Franka Lamparda dosáhl?

Hlavním cílem bylo kvalifikovat se do Ligy mistrů, což jsme čtvrtou příčkou v Premier League splnili. Všechny mrzí, že nevyšlo finále FA Cupu, v němž jsme podlehli Arsenalu. Bylo by příjemné mít na konci sezony trofej. Ale myslím, že jsme položili dobrý základ do další sezony. V těžkých podmínkách jsme obstáli. Budeme silnější a věřím, že se přiblížíme pozicím, na nichž chceme být.

Bylo složité přivyknout novému režimu, tak odlišnému proti hráčské kariéře?

Je to velký rozdíl, člověk se nestará jen o sebe a svůj trénink. Musel jsem se naučit fungovat s ostatními odvětvími klubu. Ať už jde o akademii, skauting, první tým, oddělení sledující hráče na hostování. Práce zabrala mnohem více času, než když jsem chytal. Hráč absolvuje trénink, jede na zápas a neřeší nic dalšího.

Je výrazně složitější naplánovat si denní program?

Není to jednoduché. Problémy se objevují spontánně. Když jsem měl jako hráč trénink v deset, věděl jsem, v kolik musím dorazit a v kolik přibližně budu doma. Nyní musím být adaptabilní a přizpůsobit se změnám, protože se stává, že znenadání se zaseknu na mítinku či videokonferenci. Naskakuje to po desítkách minut. Na druhou stranu z nynější pozice mám lepší kontrolu nad přípravou. Jako hráč jsem se musel přizpůsobovat časovému harmonogramu, teď jej mohu určovat.

Podílíte se i na přestupech hráčů do Chelsea. Je velkou výhodou, když vyhlédnutou posilu přesvědčuje muž, který vyhrál Ligu mistrů, Evropskou ligu a opakovaně Premier League či FA Cup?

Určitě jde o plusové body. Největší výhodou je znalost prostředí z pozice aktivního fotbalisty. Hráči vědí, čeho jsem dosáhl, a jsou si vědomi, že se dokážu vcítit do jejich pocitů, vnímat jejich otázky a pochybnosti. Dokonale chápu situaci z pozice hráče, jehož přesvědčuji, že Chelsea je správná volba.

Promítla se nynější situace, kdy je velice složité cestování, i do řešení přestupových otázek?

Ideální je samozřejmě jednat osobně s hráčem i klubem. Je třeba hledat alternativní způsoby. Je to hodně o komunikaci. Každá země má vlastní pravidla, není snadné se orientovat. Nám třeba hráči vyrazili na dovolené do destinací, které byly následně zařazeny na seznam s nutností po návratu absolvovat karanténu, což zásadně ovlivní už tak ořezanou přípravu.

Očekáváte navzdory pandemii koronaviru a ekonomickému dopadu na sport velké transfery před další sezonou?

Za určité konstelace možná na velké přestupy dojde. Spíše ale očekávám, že v kurzu budou výměny hráčů a hostování. Dané přesuny budou dle mého ve výrazně větším zastoupení ve srovnání s minulostí. Situace je totiž velice nepřehledná a nepředvídatelná z hlediska ekonomických dopadů na jednotlivé kluby. A pořád se mění.

Během minulých měsíců čelil obrovské kritice Kepa Arizabalaga, nejdražší brankář planety ve službách vašeho týmu. Dostane Chelsea novou tvář na pozici brankáře?

Kepovi se nepovedl poslední ročník, to je nezpochybnitelné. Ale klub do něj investoval a dal mu dlouhodobou smlouvu, protože věří, že má kvality a předpoklady, aby byl úspěšný. Jisté doplnění kádru určitě proběhne, možná i na brankářském postu, ale to se všechno řeší. Nicméně nad Kepou nikdo neláme hůl. Všichni doufáme v jeho velkou budoucnost. Otázka posil je nyní hodně živá. Přestupové období je letos až do konce října, tudíž hodně změn bude v okamžiku, kdy už soutěže poběží. A je otázka, jak moc vše ovlivní pandemie koronaviru.

Petr Čech v novém kalendáři odolává smršti míčů...

Tomáš Třeštík/Sport Invest

Jsou finanční ztráty v anglickém fotbalovém prostředí dramatické?

Pandemie zasáhla úplně všechny. V drtivé většině jsou naše domácí zápasy vyprodány, což je jednačtyřicet tisíc lidí na každý zápas. K tomu je třeba připočíst prodej suvenýrů na každém utkání. Mluvím o obrovských částkách, jež škrtly z rozpočtů všechny kluby. Hlavně v nižších soutěžích byly škrty dramatické. A bude velice důležité, jak rychle dojde k návratu do normálu. Protože třetí a čtvrtá liga v Anglii jsou soutěže s profesionálními týmy, které jsou však výrazně závislé na příjmech ze vstupného. Pokud v nějakém dohledném období nedoje k návratu diváků na tribuny, budou problémy s naplněním rozpočtů v nižších soutěžích obrovské.

Můžete prozradit, jaké ekonomické dopady měla pandemie na Chelsea?

Chelsea je jedním z klubů, který žádného ze svých zaměstnanců kvůli pandemii nepropustil a všem vyplácel stoprocentní plat. Jednalo se o rozhodnutí majitele. Chtěl všem lidem v rámci organizace v už tak těžké době pomoci a dát jim alespoň jednu jistotu. Prohloubilo to samozřejmě ztrátu, ale věříme, že se podaří ekonomické náklady v blízké budoucnosti vynahradit. Jednalo se o skvělé gesto od klubu směrem k zaměstnancům, kteří daný krok ocenili a určitě ještě ocení. A jde o skvělou vizitku pro klub.

Zůstane fotbal při dlouhodobé absenci diváků na stadionech atraktivní pro sponzory? Bude partnerům klubů stačit prezentace prostřednictvím televizních přenosů?

Myslím, že to jde překonat krátce, nikoliv dlouhodobě. Všichni partneři chápou, že jde o extrémní a novou situaci. Hledají se alternativní způsoby, jak naplnit smlouvy. Věřím, že bude docházet k uvolnění opatření. Je jasné, že se pandemie nesmí vymknout kontrole, aby nehrozilo zhroucení zdravotních systémů. Ale za dodržení určitých omezení bych se přimlouval za návrat fanoušků na stadiony. Jestliže mohou lidé do hospod a nákupních center, tak nevidím důvod, proč by nesměli do fotbalových arén, které jsou navíc otevřené.

Ekonomické otázky se dotkly i vašeho podnikání v Česku v podobě Kola pro život. Věřil jste, že se podaří seriál uvést do chodu?

V mých očích je nesmírně důležité, aby se lidé i v nynější době hýbali. Pohybová složka je přece nedílnou součástí mentálního i psychického zdraví. Jen sportující společnost může čelit dalším výzvám, které nás čekají teď na podzim nebo i v delším výhledu. Tudíž jakmile se objevila šance, že bude možné závody pořádat, vyvinuli lidé z našeho týmu obrovské úsilí, aby se Kolo pro život rozjelo a dalo lidem impulz.

Nadace PPF Nadace PPF vznikla v září roku 2019. Jejím posláním je přispívat k rozvoji občanské společnosti, a to mimo jiné podporou projektů z oblasti kultury, vědy, umění i sportu. Nadace PPF si pečlivě vybírá projekty, které už jsou dobré, aby se staly ještě lepšími. Neobyčejné příběhy lidí a jejich snů lze najít na stránkách www.nadaceppf.cz.

Strachoval jste se o budoucnost seriálu?

Je to složité. Kolo pro život je na stávající úrovni nemožné organizovat bez sponzorů. Když není možné pořádat závody a plnit partnerské smlouvy, má to negativní vliv. Podrželi nás stávající dlouhodobí partneři, kterým patří obrovský dík. Zároveň jsme i ve svízelné době vytvořili nová partnerství, která pomáhají posunout úroveň seriálu o další stupínky nahoru. Vděčný jsem za spolupráci s Nadací PPF, která nám pomohla zvednout bezpečnost na tratích a zároveň vylepšit závody dětí i akcí pro celé rodiny. Když teď sleduji záplavu pozitivních zpráv od účastníků v rámci všech závodů KPŽ, moc mě těší, že můžeme lidem dávat radost.

Pro příští rok se vašemu týmu podařilo do Česka zajistit mezinárodní a velice prestižní cyklistickou akci L’Etape, která spadá organizačně pod Tour de France. Jde o velký milník vašeho podnikání?

Jde o unikátní akci, která bude v Česku poprvé. Pracovali jsme velmi dlouho na jejím získání. A já jsem pyšný, že právě naší společnosti Petr Čech Sport ve spolupráci se Sport Investem se podařilo akci do regionu přivést. Věřím, že pro milovníky kol půjde o jedinečný zážitek.

A bude na startu L’Etape v Praze i Petr Čech?

Zrovna tohle je hodně o tréninku. Nejde o Family jízdu v rámci Kola pro život. Bylo by bláhové myslet si, že sednu na kolo a půjde to samo. Jsem realista a je jasné, že bez systematického tréninku se do něčeho takového nemohu pustit.