Portugalská reprezentace najde nový domov v Itálii. V Turíně bude hrát i kvalifikaci s Ázerbájdžánem

Stačily dvě tři pohrůžky trenérů Premier League a vedení portugalského fotbalu okamžitě zareagovalo. Kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa proti Ázerbájdžánu nebude hrát portugalská reprezentace na stadionu v Lisabonu, jak bylo původně plánováno, ale nastoupí k němu 24. března v italském Turíně. Stejně tak se celý březnový sraz národního týmu vyplněný i dalšími kvalifikačními duely v Srbsku (27.3.) a Lucembursku (30.3) přesune do Itálie.

Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp a trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer se ostře postavili proti tomu, aby portugalští legionáři ve službách jejich klubů cestovali na konci března za svým národním týmem, pokud by hrál kvalifikaci o postup na světový šampionát v Kataru 2022 v Portugalsku.

Kouč Wolverhamptonu Nuno Espirito Santo se k nim okamžitě přidal, čemuž se nelze divit. V kádru má hned osm portugalských legionářů, z nichž jich bude minimálně pět nominováno na nadcházející kvalifikační zápasy.

Přitom kdyby srazn národního týmu vedeného Fernando Santosem proběhl v Portugalsku a v Lisabonu se hrálo střetnutí s Ázerbájdžánem, museli by všichni hráči vracející se zpátky do Británie na deset dnů do izolace.

Kouč FC Liverpool Jürgen Klopp.

Paul Ellis, Reuters

Portugalsko je totiž britskou vládou zařazeno na tzv. červený seznam 33 zemí nejvíce ohrožených koronavirem. Po příletu z Portugalska na Ostrovy je tak karanténa v určeném hotelovém pokoji povinná pro všechny bez výjimky a vztahuje se i na profesionální sportovce.

„V takovém případě naše hráče na reprezentační srazy neuvolníme," prohlásil kouč Liverpoolu Klopp, který by se musel obejít nejen bez Portugalce Diogo Joty, ale oželet by musel i brazilské trio Alisson Becker, Roberto Firmino a Fabinho, Senegalce Maného a Naby Keitu z Guiney.

„My hráče platíme, takže se zachováme stejně," reagoval trenér Manchesteru United Solskjaer, pro něhož je nepředstavitelné, že by na deset dnů přišel o Bruno Fernandese.

Zakázat hráčům cestu za reprezentací svých zemí by za těchto okolností kluby mohly. FIFA vydala totiž stanovisko, že pokud by hráči po návratu z reprezentačních akcí museli do karantény na pět a více dnů, nejsou kluby povinné je pro národní týmy uvolnit.

Fotbalista Manchesteru City Kyle Walker padá po zákroku Pedra Neta z Wolverhamptonu v utkání Premier League.

Paul Ellis, ČTK/AP

Proto promptní reakce Portugalců a přesunutí srazu a zápasu s Ázerbájdžánem do Itálie, což už UEFA schválila.

„Vedení Premier League a britská vláda by měly do celé situace vnést jasno. V celém světě dochází v souvislosti s koronavirovou pandemií k zlomovým situacím, cestovní koridory jsou uzavřeny, pohyb lidí omezen a teď přichází kvalifikace, během které budou hráči nastupovat ve třech různých zemích," požaduje kouč Wolverhamptonu Nuno Espirito Santo, aby padlo jasné stanovisko.