Vydra opět hraje za Burnley a tvrdí: Británie by větší porci zápasů EURA zvládla

Útočník anglického týmu Burnley FC a české fotbalové reprezentace, osmadvacetiletý Matěj Vydra už zase hraje pravidelně. Připsal si jeden gól, čímž posunul jejich počet v Premier League na sedm. Se svojí produkcí ale není spokojený a chce přidat další, stejně tak zvýšit počet tref v reprezentaci. K tomu by měl dostat šanci v následujících kvalifikačních zápasech o mistrovství světa 2022. A jak říká, pokud by došlo k přesunům některých zápasů v červnovém evropském šampionátu, Británie by prý větší porci duelů hravě zvládla...

Několikrát jste si posteskl na malé vytížení, v poslední době nastupujete pravidelně, jste spokojenější?

S vytížením jsem spokojený, nastupuji v základní sestavě. Mám i dobré hodnocení, což znamená, že jsem pro tým platným hráčem. Nejsem ale spokojený se svými statistikami. Do šancí se dostávám, jenže je moc neproměňuji. To mě štve.

Dal jste gól Leicesteru, který znamenal bod, přihrával jste na branku ve vítězném duelu na Evertonu. To je málo?

Na útočníka je jeden gól za sezonu málo. Vždyť jsem na něj v Premier League čekal od loňského února. Nebudu se vymlouvat, že jsem dlouho nehrál. U útočníků se počítají góly a v tom je moje bilance slabá.

Co vám chybí, abyste jich dával více, když se do šancí dostáváte?

Především větší klid v zakončení. Neuspěchat ho, někdy chybí i trocha toho štěstíčka, vystřelím dobře, ale gólman míč šťastně vyrazí. Při tom na tréninku mi to do branky padá.

V Burnley je ale s poslední zápasovou bilancí asi spokojenost. Body sbíráte...

Pravdou je, že od začátku února jsme v lize prohráli jen dva zápasy, doma s Manchesterem City a na Tottenhamu. Vyhráli jsme na Crystal Palace a na Evertonu, pět utkání jsme remizovali, v některých nám chyběl k výhře kousíček. Naše hra se zlepšila. Po čtyřgólovém debaklu s Tottenhamem jsme se dali rychle dohromady, a třikrát v řadě neprohráli, což je velmi pozitivní. Sbíráme bodík k bodíku a snažíme se uniknout z pásma ohrožení. V Premier League je cenný každý bod. Na Evertonu jsme urvali tři body výborným týmovým výkonem. Mrzí mě jenom, že jsem tam dvě šance zahodil, výhra pro nás má obrovskou hodnotu, nejen bodově, ale i pro psychiku mužstva.

Není škoda, že o víkendu nehrajete, protože na programu je čtvrtfinále FA Cupu, které se Burnley už netýká?

Jak se to vezme. Měli jsme hrát s Leicesterem, ale vzhledem k jeho nabitému programu a účasti ve čtvrtfinále jsme zápas předehrávali, v něm jsem dal právě ten gól.

Útočník Burnley Matěj Vydra (vpravo) v souboji s obráncem Arsenalu Davidem Luizem.

Peter Powell, Reuters

Jak využijete volný víkend, dá se vůbec někam jít?

Dostali jsme v klubu volno od pátku do neděle, chci ho maximálně strávit s rodinou, protože pak jedu na reprezentační sraz a budu asi deset dnů pryč. Moc si mě v poslední době vzhledem k vytížení neužili. Pravda, všechno je zavřené, ale můžeme s dcerkou a přítelkyní na procházky do parků, kterých je v okolí několik, což je příjemné.

Kdy letíte na sraz?

Původně jsem chtěl odletět už v pátek, ale to by znamenalo jít do karantény. Využil jsem nabídku asociace, letět s klukama speciálem. Tomáš Souček a Vláďa Coufal mají v neděli odpoledne ligovou dohrávku s Arsenalem, večer ještě navíc s Tomášem Kalasem poletíme do Prahy. Speciál byl jednou z podmínek pro uvolnění z klubů. Pro mne to znamená sednout tady v Manchesteru v neděli kolem poledne do auta, protože do Londýna jsou to skoro čtyři hodiny.

Matěj Vydra pálí na branku Arsenalu.

Jon Super, Reuters

Věřil jste, že se vůbec dostanete do nominace na nadcházející kvalifikační zápasy?

Doufal jsem v to a dělal maximum, abych se dostal na hřiště, což se nakonec povedlo. Pochopitelně se chci probojovat i na evropský šampionát, jednou v kariéře si zahrát takový velký turnaj. Doufám, že zdraví vydrží, budu dál hrát v klubu, forma poroste a začnu dávat více gólů.

Co od těchto tří kvalifikačních zápasů očekáváte?

Je škoda, že kluci z Německa mohou hrát jen s Estonskem. Možná se to změní vzhledem k přeložení jinam, ale to nelze v téhle kovidové situaci předvídat. Budeme asi oslabení, ale musíme to zvládnout. Už na podzim jsme zažili podobné situace, kdy nám chyběli hráči, přesto jsme dokázali v Lize národů vybojovat postup mezi elitu. Mužstvo má opravdu sílu. Tu budeme chtít ukázat i teď. Všechno je to termínově namačkané, čekají nás tři zápasy v sedmi dnech. Věřím, že vstoupíme do kvalifikace výsledkově dobře, i když máme doma Belgii a jedeme do Walesu, jen Estonsko vypadá papírově slabší, ale ani to nepodceníme. Hlavně aby do mužstva nezasáhl opět covid-19. Už tak nám chybějí kluci kvůli zraněním.

V poslední době se hodně spekuluje o tom, že se nemusí hrát šampionát ve všech dvanácti plánovaných městech, v ohrožení má být i Glasgow, kde má český tým dva zápasy. Jiné verze hovoří naopak o tom, že se část turnaje přesune do Británie. Vnímáte nějaké reakce v médiích nebo třeba i v klubu?

Moc jsem toho nečetl, ale co jsme se bavili se spoluhráči v klubu, vidí zápasy na Britských ostrovech pozitivně. Vakcinace tu jde rychlým tempem. Počítá se, pokud to situace dovolí, s určitými rozvolněními. Dokonce na poslední dvě kola Premier League by mohlo na každý stadión až deset tisíc diváků. V červnu by chtěli vše otevřít a naplnit stadióny. Samozřejmě podmínkou je, aby všechno šlo dobře. Pokud by sem byly přesunuty další zápasy, Nejen Anglie, ale Británie jako taková to podle mne zvládne.