GLOSA: Rasismus je jako kečup. Může být použit na cokoli

Škoda, anebo také smůla, že si slávistický stoper Ondřej Kúdela zakryl rukou ústa zrovna ve chvíli, kdy ve vyhroceném závěru osmifinálové odvety Evropské ligy promlouval ke Glenu Kamarovi. Teď by nebylo co řešit. Ruchové mikrofony by jeho slova zachytily, případně by je dešifrovali a na pravou míru uvedli znalci odezírání.

Škoda, že skotský klub nezveřejnil záběry vnitřního kamerového systému, protože na tak moderním stadionu, jakým je Ibrox Stadium, nejspíše objektivy kamer monitorují i to, co se děje uvnitř. Teď by bylo o něco víc jasno o incidentu, k němuž při mítinku svolaném delegáty UEFA ve snaze po oboustranném usmíření došlo.

Škoda, anebo také smolné pochybení, že se navíc ani jeden z klubů neobrátil hned na policii v Glasgowě, aby se incidentem či incidenty zabývala a prošetřila je. Nejspíš by si kamerový záznam vyžádala a po jeho zhlédnutí by uvedla na pravou míru tvrzení jdoucí proti tvrzení. Slávistické o tom, že Kúdela byl Kamarou za přihlížení trenéra Gerrarda napaden a zbit, skotské popírající, že by k něčemu podobnému došlo, a navíc vinící Pražany ze lží jak v případě incidentu, tak i obsahu Kúdelových slov.

Teď stojí tvrzení proti tvrzení.

Ondřej Kúdela dostal do obličeje pěstí, říká šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Stejně jako koncem loňského roku, kdy kouč Rangers Steven Gerrard po ligovém zápase s Ross County vystoupil s obdobným obviněním proti Michaleu Gardynovi v dresu Ross a nařkl ho ze sprosté urážky s použitím homofobního výrazu, jímž měl urazit dva jeho svěřence. Kolumbijce Alfreda Morelose a nigerijského kapitána Leona Goldsona, mimochodem jednoho ze dvou vyloučených domácích fotbalistů v zápase se Slavií.

Nepochodil.

Šetření skotské fotbalové asociace nic z toho neprokázalo.

Po ostudném závěru čtvrtečního osmifinále, po němž se zase střetává tvrzení s tvrzením, bude stejně svízelné šetřit, natož prokazovat, zda Ondřej Kúdela mluvil o zas.aném chlápkovi, což přiznal on, nebo opici, jak vykládá Kamara a jak okamžitě vykřikoval směrem k lavičce a trenérovi jihoafrický legionář ve službách Rangers Bongani Zungu. Gerrard to ex post doplnil, že proto nabízel finskému reprezentantovi okamžité vystřídání a svým hráčům by nebránil, kdyby na protest odešli ze hřiště.

Fotbalisté Glasgow Rangers se ostře pustili do slávisty Ondřeje Kúdely (vpravo).

V dnešní době spočívá zásadní problém v tom, že obvinění z rasismu – ať již skutečného, údajného, nebo jen domnělého – se ve společnosti dostává stále většího slyšení, aniž by přitom byla ctěna presumpce neviny.

Na Ostrovech ho tudíž po slovech manželky prince Harryho Meghan řeší v Buckinghamském paláci, stejně jako na fotbalových stadionech.

To proto, že... „Slovo rasismus je jako kečup. Může být kladen prakticky na cokoliv – a požadavek důkazů z tebe dělá rasistu.“

Parafrázovaný výrok amerického ekonoma a sociálního teoretika Thomase Sowella totiž mohou k obrazu svému a v zájmu své pravdy použít obě strany.

I s tím musí oba aktéři incidentu Kúdela a Kamara, stejně jako oba kluby počítat, až začne senát disciplinární komise UEFA skandální závěr čtvrtečního osmifinále šetřit a pročítat zprávy rozhodčích a delegátů.

Každopádně by si však měl i Kúdela a jeho spoluhráči s ním vzít ze Sowellova citátu pro příště poučení. Zvlášť když doba a společnost jsou, jaké jsou.