Brankář Štěch byl v Anglii zvolen do jedenáctky roku čtvrté ligy

Brankář Marek Štěch byl vybrán do nejlepší jedenáctky roku čtvrté anglické ligy. Osmadvacetiletý český fotbalista v této sezoně za Luton odchytal 38 zápasů a patnácti nulami pomohl klub přiblížit k postupu do třetí nejvyšší soutěže.

Štěch přišel do Lutonu loni v červnu ze Sparty a podepsal dvouletou smlouvu. Hned v první sezoně může přispět k návratu do třetí ligy, protože tři kola před koncem soutěže patří klubu v neúplné tabulce druhé místo zaručující přímý postup s náskokem deseti bodů od příček zajišťujících pouze účast v play off.

Štěch už v minulosti v Anglii působil ve West Hamu, Wycombe, Bournemouthu, Yeovilu a Leytonu. Na kontě má také jeden start za českou reprezentaci.