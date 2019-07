Bouřlivák Zeman se vrací. Přestoupil z Izraele do Příbrami

Zeman je odchovancem pražské Sparty. Do prvního mužstva si ho vytáhl na podzim 2007 trenér Michal Bílek a Zeman se postupně propracoval do základní sestavy. V roce 2010 už pod trenérem Jozefem Chovancem pomohl na Letnou vrátit mistrovský titul. Svojí bouřlivou povahou si ale dělal problémy, nevycházel s trenéry a na čas byl dokonce přeřazen do B týmu.

V sezóně 2011/12 jej Sparta poslala na hostování do rakouské Admiry Wacker Mödling, v té následující hostoval v Plzni, s níž vybojoval mistrovský titul, a v Senici. V únoru 2014 přišel do Příbrami, kde strávil i následující sezónu. Rok pak oblékal dres švýcarského Sionu. Od srpna 2016 hrál opět za Viktorii Plzeň a loni s ní získal svůj třetí mistrovský titul. Trenér Pavel Vrba s ním ale přestal počítat do základní sestavy a letos v lednu Zeman odešel do Izraele. V české nejvyšší soutěži měl bilanci 147 zápasů, v nichž dal deset branek a na dvacítku dalších přihrál.

Martin Zeman (vlevo) z Plzně a Josef Hnaníček ze Zlína.

Vlastimil Vacek, Právo

V Izraeli však nebyl s fotbalem úplně spokojený. „Život parádní, ale fotbal nic moc. Ra´anana je malý klub. Nutí mě víc bránit než útočit, svoji nejsilnější zbraň, kterou jsou úniky podél levé lajny a centry, prakticky nevyužiju," přiznal na jaře v rozhovoru pro Sport.cz. I proto se rozhodl pro návrat domů. „Vybral jsem si Příbram. Strávil jsem tu jeden a půl sezony, prostředí a šéfa klubu pana Starku znám dobře. Je to rodinný klub, v němž, věřím, budu moci hrát zase fotbal, na který jsem zvyklý," řekl při podpisu smlouvy Zeman.