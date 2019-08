Barcelona se dohodla s Betisem na přestoupu obránce Firpa

Barcelona si Firpa vyhlédla mimo jiné po listopadovém utkání na Nou Campu, ve kterém rodák z Dominikánské republiky pomohl jednou brankou Betisu k výhře 4:3 a přispěl k jediné domácí porážce katalánského celku ve španělské lize. Barcelona za Firpa zaplatí 18 milionů eur a dalších 12 milionů v případných bonusech.

Firpo, který žije ve Španělsku od šesti let, nedávno s reprezentací do 21 let získal titul mistrů Evropy. Za první tým Betisu nastupuje od loňska a v uplynulé sezoně za sevillský celek odehrál v nejvyšší soutěži 24 zápasů a dal tři branky.