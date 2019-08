Nejlepší hráč mistrovství Afriky Binnásir posílil AC Milán

Záložník Ismail Binnásir, který na nedávném mistrovství Afriky pomohl Alžírsku k titulu a byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu, přestoupil z Empoli do AC Milán. Jednadvacetiletý fotbalista podle médií vyšel Rossoneri na 16 milionů eur (412 milionů korun) a s klubem podepsal smlouvu na pět let.

Binnásir odstartoval kariéru v rodném Arles ve Francii, odkud v roce 2015 přestoupil do Arsenalu. V londýnském celku se ale neprosadil a zamířil na hostování do Tours a předloni přestoupil do Empoli. Na mistrovství Afriky bývalý francouzský mládežnický reprezentant pomohl Alžírsku k druhému titulu v historii a prvnímu od roku 1990.