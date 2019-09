Hernández přestoupil do Sevilly, Karavajev do Petrohradu. Navas opouští Real Madrid

Hernández přišel do West Hamu předloni za 16 milionů liber z Leverkusenu a celkem za londýnský celek nastoupil k 55 ligovým zápasům a dal 16 branek.

Před tím mexický reprezentant nastupoval za Guadalajaru, Real Madrid a Manchester United, se kterým získal dva mistrovské tituly.

Italský obránce Matteo Darmian se pro změnu vrací z Manchesteru United do Serie A. Devětadvacetiletý fotbalista podepsal smlouvu do konce června 2023 s Parmou. Klub o dohodě informoval na svém webu a podle médií za hráče zaplatil 1,5 milionu eur (asi 39 milionů korun).

Darmian působil na Old Trafford od července 2015, kdy přišel za údajných třináct milionů eur z FC Turín. S manchesterským celkem vyhrál Anglický pohár a předloni Evropskou ligu. V Itálii nastupoval také za AC Milán, Padovu a Palermo.

Bergamo místo Škrtela přivedlo Kjaera

Dánský reprezentační obránce Simon Kjaer odešel ze Sevilly a bude do konce sezony hostovat v Bergamu. V italském týmu nahradí slovenského stopera Martina Škrtela, který kvůli neshodám s trenérem Gianem Pierem Gasparinim v Atalantě nedávno po pouhých třech týdnech skončil.

DONE DEAL: @Atalanta_BC have confirmed the signing of Simon Kjaer from Sevilla on a season-long loan. pic.twitter.com/jTi9yeXZc3 — Squawka News (@SquawkaNews) September 2, 2019

Kjaer se do italské fotbalové ligy vrací po sedmi letech, v letech 2008 až 2010 si ji zahrál za Palermo. Poté odchovanec Midtjyllandu přestoupil do Wolfsburgu a v ročníku 2011/2012 hostoval v AS Řím. Následně nastupoval za Lille, Fenerbahce a v Seville, kde působí i český brankář Tomáš Vaclík, hrál od předloňského srpna.

Karavajev se vrací domů

Bývalý obránce Sparty, Dukly a Jablonce Vjačeslav Karavajev přestoupil z Arnhemu do Petrohradu. Čtyřiadvacetiletý ruský fotbalista s účastníkem Ligy mistrů podepsal smlouvu na čtyři roky, Zenit za něj údajně zaplatil v přepočtu zhruba 200 milionů korun.

Karavajev opustil Arnhem po dvou sezonách, během nichž odehrál 57 zápasů a dal dva góly. Před tím strávil čtyři roky v české lize, kde nejprve z CSKA Moskva hostoval v Dukle a Jablonci a v roce 2016 přestoupil do Sparty. Celkem v české lize odehrál 88 zápasů a dal šest gólů.

"Věřím, že podobných příběhů ruských hráčů, kteří skvělé kariéry započnou v české nejvyšší soutěži, nabídneme v budoucnosti více," uvedl Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která zastupuje i nejlepšího střelce minulé sezony Nikolaje Komličenka, o jehož odchodu z Mladé Boleslavi se neustále spekuluje.

Mchitarjan odchází z Arsenalu

Chorvatský útočník Nikola Kalinič z Atlética Madrid bude do konce sezony hostovat v AS Řím. Do italského klubu, odkud dnes český fotbalový reprezentant Patrik Schick odešel do Lipska, má na hostování namířeno také arménský záložník Henrik Mchitarjan z Arsenalu.

Kalinič působil ve Španělsku od loňského léta, kdy přišel za 14,5 milionu eur z Fiorentiny. V madridském celku se však neprosadil, odehrál jen 24 zápasů a dal čtyři branky. Součástí dohody AS Řím s Atléticem je i možnost proměnit hostování bývalého hráče Hajduku Split, Blackburnu, AC Milán nebo Dněpropetrovsku v přestup.

Další ofenzivní posilou římského týmu je třicetiletý Mchitarjan, který rovněž přišel na hostování do konce sezony. Arménský reprezentant hrál za Arsenal od loňského ledna, kdy přišel z Manchesteru United výměnou za Alexise Sáncheze. Ani on se však výrazně neprosadil a v londýnském klubu někdejší hráč Šachtaru Doněck a Borussie Dortmund odehrál 59 zápasů a vstřelil devět branek.

📝 DEAL DONE: Henrikh Mkhitaryan has signed for Roma from Arsenal on an initial season-long loan deal. (Source: @OfficialASRoma) pic.twitter.com/TdO29NPu3d — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 2, 2019

Real a PSG si vyměnily brankáře

Fotbalové velkokluby Real Madrid a Paris Saint-Germain si vyměnily brankáře. Francouzský mistr podepsal čtyřletou smlouvu s Kostaričanem Keylorem Navasem, opačným směrem se stěhuje Francouz Alphonse Aréola, jenž bude ve španělské metropoli jednu sezonu pouze hostovat bez možnosti opce.

Šestadvacetiletý Aréola, jenž má na kontě tři reprezentační starty za Francii a jako brankářská trojka byl loni členem zlatého týmu na MS, by měl v Realu krýt záda Belgičanovi Thibautu Courtoisovi.

Dvaatřicetiletý Navas opouští Real po pěti letech, během nichž vyhrál s madridským klubem mimo jiné třikrát Ligu mistrů. V PSG bude nejspíš brankářskou jedničkou před Španělem Sergiem Ricem, jenž přišel v neděli na hostování ze Sevilly.

Navasovým příchodem završil PSG kompletní letní obměnu brankářské trojice. Před Aréolou už bohatý klub opustili Němec Kevin Trapp (Frankfurt) a italská legenda Gianluigi Buffon, jenž se vrátil do Juventusu. V červenci Pařížané získali polského mladíka Marcina Bulku po vypršení jeho kontraktu v Chelsea.