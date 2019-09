České Budějovice posílil bývalý liberecký fotbalista Delarge

Devětadvacetiletý Delarge naposledy působil v Karabachu, kde mu po minulé sezoně vypršel kontrakt. Za Liberec během let 2012 až 2016 odehrál 64 ligových zápasů, v nichž zaznamenal 12 gólů a pět asistencí.

Rodák z Brazzaville má na kontě 13 startů za konžskou reprezentaci a jednu vstřelenou branku. Zahrál si také za Dunajskou Stredu či turecké celky Osmanlispor a Bursaspor.

"Zatím jsme podepsali smlouvu do konce kalendářního roku. Po podzimu si sedneme a uvidíme, jaká bude panovat oboustranná spokojenost. Záležet bude určitě na tom, co on nabídne nám a co my pak jemu," řekl generální manažer Dynama Martin Vozábal na klubovém webu.