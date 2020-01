Přestup manželce navzdory. Na Opavu se moc netvářila, přiznal Hnaníček

Ve Zlíně mu na konci roku skončila smlouva a novou nabídku Josef Hnaníček nedostal. Končit s profesionálním fotbalem ve 33 letech ještě nechtěl, zavrhl proto nápad jít do nižší rakouské soutěže a kývl na nabídku čtrnácté Opavy. Ve Slezsku podepsal kontrakt na rok a půl. „Ještě tak dva roky chci ligu hrát. Případně jsem uvažoval o možnosti jít do klubu na špici druhé ligy, kde by se hned postoupilo,“ vysvětloval přesun na sever Hnaníček.

Trenér Opavy Jiří Balcárek se z příchodu ostříleného hráče radoval. „Pepa je tvrdý, zodpovědný chlap. Přesně takové v boji o záchranu potřebujeme." Naopak Hnaníčkova manželka ve Znojmě nejásala. „Moc se na to netváří, to je pravda. Chtěla, abych byl doma a pomáhal ji. Ale myslím, že to bude dobré. Jak se to rozběhne, tak si zvykne, že dvakrát třikrát do týdne doma budu. Hlavně, že budeme spolu," zadoufal otec dvou dcer Hnaníček.

Zatímco ve Zlíně nehrál o titul a většinou ani o záchranu, v Opavě jej na jaře čeká perná bitva o setrvání v nejvyšší soutěži. „Zažil jsem to v Příbrami, kde jsme jednou málem spadli a zachránili jsme to. Teď mě tohle čeká v Opavě, tak doufám, že to zvládneme stejně," věří Hnaníček, jenž do ligy nakoukl v sezoně 2013/2014 v dresu Znojma.

Stejný klub v minulosti trénoval i současný kouč Opavy. To už byl ale Hnaníček ve Zlíně. „My jsme se s trenérem Balcárkem ve Znojmě nepotkali, ale Míru Paula, jeho asistenta znám dost dobře. On mě přemluvil, abych sem šel," prozradil Hnaníček.

Ze Znojma zamířil Hnaníček do Příbrami, odkud se v roce 2016 vrátil do rodného Zlína. Ve Fastavu mu po třech a půl letech skončil kontrakt, a přestože si přál zůstat, musel se stěhovat. „Asi to tak má být. Když mě ve Zlíně nechtějí, tak jdu dál. To je fotbalový život. O to větší budu mít motivaci je porazit, pokud na Zlín narazíme v nadstavbě," řekl Hnaníček, jenž by nemusel být jediným fotbalistou, který se v lednu přesune na trase Zlín-Opava.

Do Zlína chce opavský stoper Dominik Simerský, opačným směrem se touží vydat útočník Lukáš Železník. „Doufám v to. Je to můj velký kamarád a přeju si ať se to nějak dodělá, aby tady byl se mnou a pomohli jsme Opavě pomoct společně," svěřil se Hnaníček.

V opavské kabině narazil na velkého kamaráda Martina Suse. „Když jsme spolu byli v Příbrami, tak nám říkali, že jsme jako dvojčata, protože jsme spolu byli pořád. Martin se mnou i bydlel. Jsme jako bráchové," vzpomínal o čtyři roky starší Hnaníček. „Hned po prvním kontaktu s Opavou jsem Martinovi volal a zjišťoval, jak to v klubu funguje, jaká je kabina. Vylíčil mi to všechno hezky. Snad to tak i je," usmíval se Hnaníček.

Jakou roli v Opavě dostane se bude odvíjet i od toho, jak dopadnou jednání ohledně odchodů stoperů Simerského do Zlína a Svozila do Baníku Ostrava. „Můžu hrát stopera nebo defenzivního záložníka. Zvládnu obojí. Začínal jsem na stoperu ve Znojmě a hrál jsem tam pár zápasů v Příbrami i ve Zlíně. Vůbec se toho nebojím. Když Zlín trénoval Michal Bílek, tak mě dal do tříčlenné obrany a tam mi to vyhovuje úplně nejvíce," vykládal Hnaníček.