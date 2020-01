Liberci krvácí ofenziva. Ztratil své nejlepší střelce

Na podzim vstřelil Liberec v lize celkem 33 gólů a necelé tři týdny před startem jarní části přišel o autory téměř poloviny z nich. Roman Potočný přestupuje do Ostravy a Petar Musa se vrací z hostování do Slavie, s níž už ve středu cestuje na soustředění do Portugalska.

„Odešlo nám šestnáct podzimních gólů. Bereme to jako realitu. Musa hrál na podzim dobře, takže to hrozilo. Je to po něj odměna za dobrou práci jeho i celého týmu," pověděl trenér Liberce Pavel Hoftych před středečním odletem na herní soustředění do Turecka.

„V tuto chvíli máme do útoku k dispozici dobře hrající Rondiče a Kuchtu. Do začátku jarní části ještě zbývají skoro tři týdny. Věřím, že na ty da odchody ještě zareagujeme nějakým příchodem," doufá Hoftych.

Osmadvacetiletý Roman Potočný na podzim nasázel devět branek a Ostrava měla o hráče, jemuž U Nisy v červnu končila smlouva, dlouhodobý interes.

Liberecký fotbalista Roman Potočný slaví poté, co proměnil penaltu v utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

„V Liberci jsem byl moc rád, ale po téhle půl sezoně jsem cítil, že se chci posunout, protože by už ta šance třeba nemusela přijít. Baník o mě projevil velký zájem a mě lákala nová výzva," přiznal Potočný pro klubový web.

„Nahradit jeho podzimních devět gólů nebude jednoduché a bude se o to muset postarat celé mužstvo. Na podzim se do hry tolik nedostával Pešek, teď se určitě přiblíží základu. Na krajích máme i další alternativy, na podzim měl výbornou formu Malinský, momentálně tam zkoušíme i Kuchtu, může tam hrát i Koscelník, máme i další mladé hráče," naznačil Pavel Hoftych.

Chorvatský kanonýr Petar Musa dal v první části soutěže sedm gólů a jeho odchod překvapivě oznámil předseda představenstva pražské Slavie Jaroslav Tvrdík v noci na Twitteru. „Petar Musa končí hostování v Liberci a odletí zítra se Slavií do Portugalska," oznámil Tvrdík hodinu před půlnocí. Lídra ligy v zimní pauze opustil Milan Škoda a Mick van Buren odešel na hostování. Musa tak v týmu Jindřicha Trpišovského doplní Stanislava Tecla a Júsufa Hilála.