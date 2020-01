Do Sevilly přišel na hostování záložník Suso z AC Milán

Novým spoluhráčem brankáře Tomáše Vaclíka v Seville se stal záložník Suso, který přišel z AC Milán na hostování do léta příštího roku. Španělský klub má opci na přestup šestadvacetiletého fotbalisty za 22 milionů eur (555 milionů korun), která bude v případě postupu Sevilly do Ligy mistrů povinná.

Suso přišel do Milána před pěti lety z Liverpoolu. Za AC odehrál 153 zápasů, v nichž dal 24 gólů. V roce 2016 hostoval v FC Janov. Mistr Evropy do 19 let z roku 2012 má na kontě i pět utkání v seniorské španělské reprezentaci. V Seville bude Suso bojovat o nominaci na letošní Euro.