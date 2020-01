Dortmund získal po Haalandovi záložníka Cana z Juventusu

Borussia Dortmund získala pro boj o bundesligový titul druhou posilu a věří, že reprezentační záložník Emre Can bude stejně úspěšný jako Erling Haaland. Norský talent láme bundesligové rekordy, Can by měl posílit střed pole. Šestadvacetiletý fotbalista bude z Juventusu Turín do konce sezony v Borussii hostovat, pak zůstane za 25 milionů eur (630 milionů korun) čtyři roky.