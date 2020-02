Anglický fotbal se vrátil k zářijové uzávěrce přestupů

Anglické kluby v posledních dvou sezonách mohly kupovat nové hráče pouze před srpnovým startem sezony, zatímco celky v ostatních evropských soutěžích měly na přestupy k dispozici o další tři týdny víc. Pro trenéry to tak znamenalo, že mohli přicházet o hráče, ale už za ně nemohli přivést náhradu.

Jedním z kritiků změny, schválené v roce 2017, byl i trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. "Je mi jedno, kdy je uzávěrka přestupů, ale musí končit všude stejně. Mluvilo se o tom, že by přestupové okno končilo před startem sezony, což byl dobrý nápad. Ale nakonec to udělala jen Anglie. Byla to dobrá myšlenka, ale neujala se," prohlásil.