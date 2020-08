Prvotřídní senzace! Messi oznámil Barceloně, že chce odejít

Prvotřídní senzace je tady! Argentinec Lionel Messi oznámil vedení FC Barcelona, že by chtěl opustit klub z Camp Nou. Potvrdily se tak dřívější spekulace, že šestinásobný držitel Zlatého míče touží po poslední nepříliš povedené sezoně po změně dresu. Informuje o tom například list Marca, stejně jako další španělská média.

Messi je na odchodu z Barcelony. Ta zpráva prý nejde napsat bez vykřičníků. Hráč podle dostupných zdrojů informoval vedení klubu, že by rád využil klauzule v jeho smlouvě, která mu na konci každé sezony umožňuje jednostranně opustit klub. Barcelona však naznačuje, že tato možnost skončila datem 10. června. Hvězda ale operuje tím, že na datum nelze brát v tomto případě zřetel, jelikož došlo k prodloužení sezony kvůli pandemii koronaviru. Obě strany nyní budou jednat. Messi má ve smlouvě výstupní klauzuli ve výši 700 milionů eur, tedy zhruba 18,3 miliardy korun.

Argentinec už po nástupu trenéra Ronalda Koemana minulý pátek varoval kouče, že se přiklání vice k možnosti odejít z Barcelony. A nyní vše potvrdil, což experti přirovnávají pomalu k fotbalovému zemětřesení, neboť Argentinec byl považován za nedotknutelnou ikonu barcelonského klubu a symbol jeho úspěchů v posledním desetiletí. Nejlepší hráč v historii katalánského klubu chce odejít zdarma, což vedení z Camp Nou nechce dopustit.

Už po koronavirové pauze byl Messi znechucený z atmosféry v klubu. Nelíbila se mu forma týmu, což dal veřejně najevo. Ukázalo se, že má pravdu, jelikož klub prohrál bitvu o titul ve španělské lize s Realem Madrid. Vše pak vygradovalo potupnou porážkou 2:8 od Bayernu Mnichov v Lize mistrů. Tohle byla potupa, kterou argentinská fotbalová modla jen těžko kousala. A začaly probleskovat informace, že se chystá možná největší přestup všech dob.

Třeba Brazilec Neymar vyhlásil, že pravděpodobnější než jeho návrat do Barcelony, je nyní varianta, že by bohatý pařížský klub koupil Messiho. I na Ostrovech experti bubnovali na poplach, že velkokluby z Manchesteru mají chystat finance, protože bude Messi k mání. A v neposlední řadě je tu zájem z Itálie, kde se do fronty zájemců postavil třeba Inter Milán.

Barcelonský boss Bartomeu přitom dlouho opakoval, že třiatřicetiletý Messi slíbil, že v barcelonském dresu jednou ukončí svou kariéru, však také v klubu odehrál celou svou profesní dráhu. Během šestnácti sezon v barcelonském dresu vyhrál Messi desetkrát ligový titul, čtyřikrát Ligu mistrů a šestkrát Španělský pohár. Třikrát s týmem triumfoval v evropském Superpoháru a na mistrovství světa klubů.Teď prožil první sezonu v barcelonském dresu bez trofeje.

Argentinec zřejmě nebude jedinou z dosavadních opor, která mužstvo opustí. Podle španělských médií by se měli s klubem rozloučit Luis Suárez, Arturo Vidal, Ivan Rakitič a Samuel Umtiti.