Fotbalisté Pardubic získali na hostování obránce Huška

Vedení Pardubic Hušek během přípravy zaujal, ale kvůli kondičnímu manku se nakonec vrátil do béčka Sparty. Pro vítěze minulého ročníku druhé ligy je druhou posilou po talentovaném záložníkovi Matěji Vítovi, který přišel na hostování ze Slavie.

Mládežnický reprezentant Hušek je odchovancem Jablonce, odkud v létě 2016 zamířil do Leicesteru. Po čtyřech letech v rezervním týmu anglického celku přestoupil v lednu do Sparty, se kterou podepsal smlouvu na tři a půl roku. Ani na Letné se zatím do áčka neprosadil.