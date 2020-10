Chystá se senzační přestup! Létat prý budou miliardy a Juventus obětuje Ronalda

Žádné šetření, připravuje se rekordní přestup fotbalové historie. Se senzační novinkou přišel britský The Sun, který se odvolává na italský Tuttosport. Tvrdí, že Juventus připravuje nabídku pro Kyliana Mbappého. Za něj chce nabídnout neskutečných 360 milionů liber, zhruba deset miliard korun. Součástí transferu může být i nedotknutelný Cristiano Ronaldo.

Italský mistr Juventus Turín podle zmíněných médií uvažuje o tom, že obětuje legendární fotbalovou značku CR7 za to, aby přivábil hvězdu francouzského PSG Kiliana Mbappého. Nejlepší variantou z pohledu Staré dámy by nejspíš bylo, kdyby za klub hrály obě hvězdy. Podle všeho ovšem mzdové požadavky pětinásobného držitele Zlatého míče a francouzského zázraku převyšují hranice, na které jsou ochotní v Juventusu jít.

Právě tenhle fakt vede Tuttosport k úvahám, že Andrea Pirlo pustí hvězdného Portugalce k pařížskému rivalovi, jen aby přivedl do Turína Mbappého. Média uvádějí, že je vcelku nepravděpodobné, aby PSG pustil jednadvacetiletou superhvězdu a nahradil ji pětatřicetiletým Ronaldem, který navíc bere 540 000 liber týdně.

Když už v Paříži uvažovali, že by Mbappé měl někam odejít, byl v minulosti kanonýr spojován s Realem Madrid. Ten je navíc vysněnou adresou mladého Francouze. Média tvrdí, že nebýt pandemie koronaviru, už by byl hráč součástí Bílého baletu. Nyní se uvidí, jak by v případě jednání o rekordním transferu byl hráč nakloněn odchodu úplně jiným směrem.

Naopak Ronaldo už byl s bohatým pařížským klubem v minulosti v kontaktu, jeho agent Jorge Mendes se setkal se sportovním ředitelem PSG Leonardem, ale senzace se v dané chvíli nekonala. Ronaldův kontrakt skončí v Juventusu v roce 2022.