Fotbalový obránce Jugas odchází do Polska, bude hrát za Krakov

Fotbalový obránce Jakub Jugas odchází do polské ligy. Devětadvacetiletý stoper Slavie, který letos hostoval v Liberci, se po skončení smlouvy s českým mistrem dohodl na tříleté smlouvě s týmem Cracovia Krakov. Uvedla to agentura Chovanec Sport Agency, která hráče zastupuje.

"Zahraničí pro mě byla priorita. Cracovia mi udělala konkrétní nabídku, která mi po všech stránkách vyhovuje," uvedl v tiskové zprávě Jugas. "Navíc pokud vás chce trenér, je to vždycky nejvíc. Přesně z těch důvodu jsem se před lety rozhodl pro Slavii, protože o mě měl zájem trenér Šilhavý a pan Tvrdík. Potom došlo ke změně trenéra, ale to přináší fotbal. Slavii bych chtěl poděkovat za to, jak se celou dobu chovala. A i trenérovi Hoftychovi, jenž mě vedl nyní v Liberci a výborně se mi s ním spolupracovalo," uvedl obránce s reprezentační zkušeností a stříbrný medailista z ME do 19 let.

Rodák z Otrokovic přišel do Slavie v roce 2017 ze Zlína za více jak 20 milionů korun. V pražském týmu pak sice v následující sezoně vyhrál domácí pohár, ale v dalších hostoval postupně v Mladé Boleslavi, Jablonci a naposledy tento rok i v Liberci. Zde v této sezoně odehrál 23 zápasů.

"Měl jsem i nějaké další nabídky. Z Česka se ozvaly tři týmy a ještě další dva z ciziny. Rychlost jednání, kvalita tamní ligy a lokalita ale rozhodly pro Polsko," řekl Jugas.

Krakov patří k tradičním polským týmům a vloni vyhrál domácí pohár. V uplynulé ligové sezoně ale skončil na 14. místě, sedm bodů od sestupu. "Obavy ale nemám. V letošní těžké covidové sezoně bylo klubu odečteno pět bodů za kauzu starou téměř 20 let, jinak by hrál klidný střed tabulky. V příští sezoně chce majitel mužstvo posílit a hrát v první polovině. A když to půjde, třeba se i dostat do první šestky. Snad se nám to společně povede, já pro klubový úspěch udělám všechno," slíbil Jugas.

Pochvaloval si stadion pro 15 tisíc diváků či nové tréninkové centrum, které klub vyšlo zhruba na 300 milionů korun. "Něco takového žádný klub v Česku nemá," podotkl český obránce.