Útočník Zajíc bude z Baníku Ostrava hostovat v Zaglebie Lubin

Fotbalový útočník Tomáš Zajíc odchází z Ostravy do polské Zaglebie Lubin, kde bude hostovat do konce sezony. Podle Baníku je součástí dohody opce. Pětadvacetiletý Zajíc po loňském příchodu ze Slovácka dal v lize osm gólů, v tomto ročníku nejvyšší soutěže ale do hry nezasáhl.

"Hráč jeho kvalit vytížení potřebuje. Měl by pravidelně hrát, v Baníku to má v současné době těžké, proto jsme zvolili toto řešení, které je výhodné pro všechny strany. Tomášovi v každém případě děkujeme za to, co pro Baník odvedl. Moc mu přeju, aby se mu v Polsku dařilo," uvedl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann na klubovém webu.

Zajíc má na kontě 138 ligových zápasů a 34 branek.

Lubin je v tabulce polské ligy v sestupovém pásmu na 16. místě, v pěti kolech získal šest bodů.