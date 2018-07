Australská legenda se loučí. Rekordman Cahill útočil i na rekordní zápis Pelého

Australané na šampionátu nepostoupili ze skupiny. Cahill si připsal poslední reprezentační start v závěrečném utkání s Peru (0:2), do něhož naskočil jako střídající hráč. Proti Francii a Dánsku šanci nedostal, i kvůli tomu, že v klubové sezoně také nehrál pravidelně.

Přesto ho kouč Bert van Marwijk zařadil do nominace na MS a v Rusku mohl Cahill vyrovnat legendy. Na svém čtvrtém šampionátu však už neskóroval. Pokud by se útočník druholigového anglického Millwallu a někdejší kanonýr Evertonu trefil i tentokrát, vyrovnal by se brazilské ikoně Pelému a německým kanonýrům Uwemu Seelerovi a Miroslavu Klosemu.

"Slovy nemohu popsat, co pro mě znamenalo reprezentovat naši zemi. Díky všem, kteří mě v australském dresu podporovali. Každý z těch více než stovky startů pro mě byla čest," rozloučil se dnes Cahill, jenž za výběr Socceroos hrál 14 let. Více startů (109) si připsal jen brankář Mark Schwarzer.