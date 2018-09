Lavička před bitvou o všechno s Řeckem ocenil rychlé eso

Ve středu v San Marinu kouč reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička poslal Jana Matouška na hřiště po hodině hry. A to nováček u Lvíčat s týmem absolvoval kvůli maturitě jen jeden trénink. Na dnešní klíčový duel s Řeckem (18.00) se dvacetiletý rychlík připravoval v Jablonci nad Nisou s týmem již od začátku.

Trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička

Prozradíte, zda s Matouškem počítáte pro základní sestavu?

Máme dvacet hráčů, z toho tři gólmany, a na střídačce limit osmnácti hráčů. To znamená, že jeden z hráčů a jeden gólman vždy dostane takzvaného černého Petra na tribuně. Ale jeho výkony dávají předpoklad k tomu, že by se měl minimálně v kádru na pondělní utkání objevit. Je to benjamínek našeho výběru a je s námi poprvé. Sledovali jsme ho už delší dobu. Měl s námi být už na červnovém kempu v Rakousku, ale tam do toho vstoupily školní povinnosti, takže s námi nebyl. Teď to všechno zvládnul.

K týmu se připojil až dodatečně...

Ano, s jednodenní prodlevou, kdy zvládnul část maturity, kterou měl dodělat. Po právu si zaslouží šanci, protože jeho výkonnost je nejen v poslední době, ale dlouhodobě, dobrá.

Čím vašemu týmu může nejvíce pomoci?

Má fakt dobré předpoklady pro moderní fotbal. Je to rychlý hráč a rychlost je v dnešním fotbale dominantní. Dokáže se velmi rychle orientovat i ve zhuštěném prostoru, má velké zrychlení. A jak jsem měl možnost ho poznat, myslím, že na svůj věk to má dobře srovnané v hlavě, což je také důležitý předpoklad k tomu, aby svou výkonnost posouval dál.

A to přitom prozradil, že před dvěma roky chtěl s fotbalem skončit...

Dobře, že to tak nedopadlo.

Večer hrajete s Řeckem v Jablonci, kde jste kvalifikaci ME 2019 skoro přesně před rokem rozjeli nešťastnou remízou s Běloruskem 1:1. Jak moc tahle vzpomínka bolí, když vývoj ve skupině ukazuje, že ztráta těchto dvou bodů se ukazuje jako klíčová?

To byl nešťastný start, který jsme tady s Běloruskem měli. Zápas jsme měli vyhrát, přišli jsme o výhru až v nastaveném čase. Je to komplikace, která se s námi táhne celou kvalifikací. Ale pořád tam vidíme světýlko až naději na postup. Dokud světýlko svítí a naděje trvá, budeme o ní bojovat.

Jak tedy situaci v první skupině vnímáte?

Jako realitu. Takhle se prostě situace ve skupině vyvinula. Byli jsme si před tímto srazem vědomi toho, že potřebujeme zvládnout utkání v San Marinu, což se nám podařilo, byla to povinnost A teď je před námi zápas proti lídrovi skupiny Řecku. A v naší situaci už není kam ustupovat. Jsme si vědomi toho, že proti nám bude kvalitní soupeř, ale na druhou stranu chceme využít domácí prostředí a určitou vlnu či pohodu. Věříme, že se nám to podaří.

V čem spočívá síla Řecka?

Když se podíváte na tabulku a na jejich čísla, tak ne náhodou jsou favoritem. Mají velmi konsolidovaný tým a ustálenou sestavu, dostali jen dvě branky a ztratili pouze dva body domácí ztrátou s Chorvatskem. Jinak všechny svoje zápasy zvládli vítězně.