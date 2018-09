Není se za co schovávat. Jde o reálný stav českého fotbalu, netajil Brabec, že těžko bude líp

„Není se za co schovávat, je to realita. Nevím, zda existují jiné způsoby, jak z nás dostat lepší výkon. Musíme si přiznat, že éra Kollerů a Nedvědů je pryč. Oni by hráli v Lize národů ve skupině A, zatímco my těžce bojujeme, abychom zůstali v béčku. Mrzí to, i já bych si přál být lepším hráčem. Ale sahat není kam a jde o reálný stav českého fotbalu, který není o trenérovi," honila se Jakubu Brabcovi hlavou spousta černých myšlenek, které musely ven.

„Katastrofa. V prvních pětadvaceti minutách naprostá, protože jsme nevěděli, co hrát, byli jsme nedůrazní, nestíhali, dělali individuální chyby. Tři góly jsme dostali zaslouženě a pak už se nesebrali. Jsme moc hodní, chybí nám lídr a vůdce, který by ostatní seřval a vyburcoval," přiznával Jakub Jankto, že výkon mužstva byl hodně bídný.

Na změny v sestavě se vymlouvat nelze

„Hráli jsme s kvalitním týmem, proti němuž jsme nastoupili opět s pozměněnou sestavou, dopouštěli se individuálních chyb. Nastoupil jsem až do druhé půle, o to víc mě mrzelo, že po snížení na 1:3 jsme si nechali dát branku po rohovém kopu, což nás dodělalo," hlesl Brabec.

„Nejde to svádět na změny v sestavě. Daly se očekávat, ale až na Řezníka není nikdo z nás v reprezentaci poprvé, takže se na ně vymlouvat nemůže," věděl Kalas, že za další rošádou se sestavou se české reprezentace neschová.

„S Ukrajinou jsme měli štěstí, protože její hráči šance neproměňovali, Rusové nás nelítostně trestali," viděl další příčinu zmaru Jankto. „Nebudu na nikoho házet špínu, protože jsem byl na hřišti v první půli, kdy jsme Rusy nechali hrát, jako by se nic nedělo. A oni hráli, co chtěli a my proto dostali tři góly. Kdybychom byli důslední, nestalo by se to," vyčítal si Kalas.

„Dostat bůra je zlé"

„Když se půlhodině podívá člověk na tabuli a svítí tam 3:0 pro domácí, kouká se na to moc špatně. Rozhodly individuální chyby. I já je dělám, takže si rozeberu ty své a nebudu hodnotit ostatní. Ale dostat bůra je zlé," kabonil se Tomáš Koubek, který po čtyřce v červnové přípravě s Austrálií dostal pětku od Rusů.

„Velká zkušenost, protože Rusové nám předvedli, v jaké rychlosti se dnes hraje evropský fotbal. Měli jsme sice motivaci a chuť ukázat, že není pravda, co se teď kolem nás děje, jenže rozdíl byl v sebevědomí. A hře v obou šestnáctkách také," glosoval dění na hřišti, i když do hodnocení spoluhráčů se pouštět nechtěl.

„Hodnotím v první řadě sám sebe, takže i tenhle zápas si rozeberu, i když opravdu nevím, zda jsem nějaký gól mohl chytit. Ale uvidím... Naštěstí se hned vracím do Francie, kde mě hned v pátek čeká další utkání, takže budu muset na ruskou lekci zapomenout hodně rychle," vykládal krajně rozladěný gólman českého týmu.