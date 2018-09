Csaplár mezi kandidáty? V Příbrami se potkal s Berbrem

„Pokud jsem mezi kandidáty, pochopitelně mě to těší. Aby mi ale někdo řekl pojď, v takové rovině to neleží," reagoval Csaplár pro Sport.cz. Během úterního přípravného duelu české dvacítky s Portugalskem v Příbrami s ním prohodil pár vět místopředseda Fotbalové asociace ČR za Čechy Roman Berbr. Má se za to, že právě on společně se šéfem FAČR Martinem Malíkem mají v otázce budoucího trenéra národního mužstva hlavní slovo.

Csaplár je v kurzu. To, co se mu povedlo v Příbrami, vzbuzuje značný ohlas. Když loni v květnu k Litavce dorazil, přivítala ho takřka prázdná kabina. Od majitele klubu Jaroslava Starky dostal volnou ruku, během dvou měsíců Csaplár stvořil nový tým, mix zkušených borců s neznámými mladíky, se kterým do Příbrami vrátil první ligu. I díky ofenzívnímu stylu, který dlouhodobě razí, vyletěl jako kometa útočník Jan Matoušek. Slavia za něj k Litavce poslala 40 miliónů korun.

Muž, který v roce 2002 dovedl spolu s Ladislavem Škorpilem k premiérovému mistrovskému titulu liberecký Slovan, a s Plockem vyhrál Polský pohár, na reprezentační úrovni už působil. Před sedmi lety byl se sedmnáctkou na mistrovství světa.

Kromě Csaplára se ve fotbalovém zákulisí skloňuje také jméno Karla Poborského. Jeden z nejlepších tuzemských fotbalistů v historii je patronem mládežnických akademií, s nabídkou na kouče národního týmu ho podle jeho slov zatím nikdo neoslovil.