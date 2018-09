Tři milióny odstupného? Pakatel proti sumě, kterou by dostal Jarolím před rokem

Ještě že si před rokem asociační místopředseda a nejmocnější muž na fotbalovém Strahově Roman Berbr okamžité odvolání reprezentačního kouče rozmyslel a jeho veřejnou popravu po pár dnech odvolal. Nikoli samozřejmě proto, že by během nich změnil názor na Jarolíma, ale z důvodů čistě pragmatických. Finančních, samo sebou. Promptně si spočetl, že odstupné vyplacené trenérovi by zacloumalo asociační pokladnou natolik, že ani další škrty v rozpočtu a úsporná opatření by Strahov neuchránily od velkých problémů.