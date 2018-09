Jdi do toho, máš na to, slyšel Šilhavý od Brücknera. V tu chvíli se rozhodl, že reprezentaci vezme

Stačilo mu, aby do telefonu slyšel: Jdi do toho, máš na to. To veleúspěšný reprezentační kouč Karel Brückner svému někdejšímu asistentovi u národního týmu Jaroslavu Šilhavému v jeho meditacích, zda kývnout na nabídku a vystřídat Karla Jarolíma, takto poradil. V ten moment šly všechny pochybnosti stranou a Šilhavý novou výzvu přijal. „I s tím, že prvním krátkodobým cílem je Liga národů a úspěšné výsledky v nastávajících zápasech,“ potvrdil při dnešní inauguraci do role reprezentačního kouče.

U reprezentace jste sedm let vyrůstal a pod jejím koučem Karlem Brücknerem nakonec i trenérsky vyrostl natolik, že teď přebíráte národní tým vy sám. Určitě jste se na něho obrátit, abyste slyšel jeho názor a dost možná i radu...

Samo sebou že jsem mu volal a chtěl slyšet jeho názor. Potěšilo mě, když řekl: Jdi do toho, máš na to.

Hodně povzbudivý apel. Zvlášť v situaci, v níž se reprezentace po prohře s Ukrajinou a blamáži v Rusku zmítá.

Kritika se snáší na fotbal veliká, takže mě nečeká nic jednoduchého. Jenže co je v dnešní době jednoduché? Ani ve Slavii jsem to neměl snadné, když jsem do Edenu přicházel, a přesto se nakonec podařilo získat titul.

Jenže titul získaný na české scéně. Teď se ovšem budete pohybovat na té mezinárodní a zachraňovat nejen bídně rozehranou Ligu národů, ale i renomé a reputaci celého českého fotbalu.

Nevěřím, že jsme zapomněli hrát fotbal a že už ho neumíme, i když mně je jasné, jak těžké bude přesvědčit veřejnost.

Zvláště, když vás už za necelý měsíc čeká premiéra v roli hlavního kouče. A na Slovensku k tomu. V zápase Ligy národů s někdejším federálním souputníkem, v duelu se soupeřem, který s Ukrajinou také prohrál, byť na jejím hřišti, v utkání, jímž budou určitě cloumat vášně a emoce. Docela jistě i nacionalistické....

Soupeře si vybírat nemohu a možná je dokonce lepší, že hned na úvod hrajeme takovýto zápas. Derby na novém trnavském stadiónu, který bude určitě plný, a do něhož půjdeme s vírou, že ho zvládneme.

A navíc proti vám jako trenér Slováků Ján Kozák, který má velké zásluhy na vzestupu reprezentace našich sousedů v posledních letech a jenž dovede svůj tým mimořádně motivovat. Zvláště když půjde o konfrontaci s Čechy...

Známe se, dokonce jsme proti sobě hráli, i když on je o něco starší. Je to bouřlivák, ale má za sebou úspěšná léta.

Vy byste je měl mít před sebou, když tvrdíte, že český fotbal není tak špatný, jak by snad poslední výsledky reprezentace vypovídaly. Už jste začal vzestup připravovat?

Během víkendu jsme s Jirkou Chytrým, s nímž už to táhnu nějaký rok a jenž bude i u národního týmu mým asistentem, odjeli do Německa. Nejenže jsme zhlédli dva zápasy bundesligy, ale mluvili i s některými hráči. Kadeřábkem, Pavlenkou, Gebre Selassiem, Petrákem.

Jaké pocity jste si z těchto setkání odnesl?

I oni si uvědomují, že poslední výkony a výsledky reprezentace nebyly v pořádku a cítil jsem z nich odhodlání je napravit. Chuť reprezentovat také.

Takže první hráče pro nový národní tým máte a po dalších se budete nejspíš poohlížet?

Určitou představu o nominaci na říjnový zápas proti Slovensku a Ukrajině mám už teď, i když konkrétní jména ze sebe zatím chrlit nebudu. Bude záležet na tom, jak jsou na tom kluci zdravotně, zda ve svých klubech hrají a samo sebou i na tom, v jaké formě momentálně jsou.

Tedy už žádné zkoušení a střídání hráčů jako na běžícím pásu, jako tomu bylo za éry vašeho předchůdce Jarolíma?

Vycházím z hráčů, kteří se objevili v posledních zápasech. Karel Jarolím jich vyzkoušel hodně a tím nám usnadnil práci. A vedle nich jsou tady další. Třeba Darida, Dočkal nebo v budoucnu Suchý, který je zraněný, třeba...

Třeba lídr mužstva, jenž reprezentaci scházel, na což si i hráči stěžovali a kterého hledal Jarolím po celou dobu své mise marně.

Opravdových lídrů je hrozně málo i v naší lize, proto se při výběru a nominaci zaměřím na charakterní hráče. Čím víc bude takových, kteří se nebudou schovávat, tím lépe pro mužstvo i pro mě jako pro trenéra.

Jenže sám říkáte, že lídři nejsou ani v tuzemské soutěži... Jak brát tam, kde nic není?

Nějaká jména v hlavě mám. Třeba Sivoka, bojovníka, jenž dokázal mluvit v kabině i na hřišti. Tím ale netvrdím, že se v nominaci objeví. Napadá mě ale i Darida, Dočkal, vzpomínaný Suchý...

Padla zmínka o vašem předchůdci Jarolímovi. Mluvil jste s ním a probral současnou situaci národního týmu?

Zatím jsme se nesešli a přiznám se, že jsem schůzku ani neplánoval. Ale každý postřeh, který by mi v současné situaci pomohl, by byl dobrý.

Co se tedy obrátit na Karla Brücknera, který už u reprezentace v roli konzultanta v éře Pavla Vrby působil?

O téhle možnosti jsme zatím spolu nemluvili.

Takže je vlastně na vás, abyste dal reprezentaci tvář a herní styl, který bude na protivníky platit.

Prioritou musí být pochopitelně stabilizace kádru a nastavení jasně daného herního systému, na němž budeme pracovat, i když říjnové zápasy Ligy národů jsou strašně blízko.

Když mluvíte o jasně daném stylu hry, budete muset nejspíš začít od obrany, která v posledních duelech - a v Rusku pak obzvlášť - neuvěřitelně hořela.

Není to jen o obraně, i když pravdou je, že chybovala a dostávala hodně gólů. Celý tým se musí v defenzívě zlepšit, což souvisí s organizací hry, zakládáním útoků, disciplínou na hřišti. Je toho spousta, ale před duelem se Slovenskem nechci odkrývat karty. Navíc bude záležet i na tom, jaké hráče budu mít k dispozici.

A samo sebou i na tom, jakým alchymistou jste a jaký tým z nich stvoříte.

Spíš než o alchymii bych mluvit o chemii, protože v ní hlavně spočívá práce reprezentačního trenéra. Nebo spíše manažera... Vytvořit ji, aby tým fungoval a každý věděl, jaká je jeho role. Nedávné mistrovství světa v Rusku mě opět přesvědčilo, jak je právě chemie důležitá, aby mužstvo úspěšně fungovalo. Podle ní se dá nastavit i způsob hry, který chceme praktikovat.

Další zkušenost, kterou jste si odnesl ze sedmi let po boku trenérského doyena z Hané Karla Brücknera?

Byla to velká škola, která teď představuje mou obrovskou výhodu. Když teď v roli reprezentačního kouče řeším spoustu věcí, často si na Karla vzpomenu a vybavuji si, jak to fungovalo za něho. I třeba na to, že i ona chemie musí mít v mužstvu své hranice. Zvlášť, když už žijeme v jiné době a pracují s jinou generací hráčů.