Slováci staví československý tým. Kdo by se z Čechů vešel do základní sestavy?

Od rozdělení federace uplynulo již 25 let. Fotbalový osud však tomu chtěl, že se v nové soutěži, Lize národů sešly v jedné skupině výběry české a slovenské reprezentace. Slovenský portál Sport.sk se před zítřejším prvním duelem obou zemí zaměřil na to, jak by vypadalo složení československého týmu v současné době. Kolik svěřenců Jaroslava Šilhavého by se do imaginární nominace dostalo?