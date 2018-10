Český tým už je v Trnavě. Podvečer hráči trávili v posilovně a wellness

„Cesta proběhla bez problémů. Na letišti v Bratislavě nás čekalo několik slovenských novinářů. Cesta do Trnavy trvala půl hodiny, tady na hráče čekalo v hotelu asi deset sběratelů autogramů. Hráči se ubytovali a pod vedením kondičního trenéra absolvovali cvičení v posilovně a wellness. Trenér Šilhavý s dalšími asistenty odjeli na stadión, podívat se na trávník," řekl pro Sport.cz tiskový mluvčí reprezentace Pavel Pillar.

Škriniar varuje, Hamšík vzpomíná

Slovenský národní tým se připravoval ve svém tradičním sídle v Senci. V Trnavě si zatrénuje v pátek dopoledne, zatímco Češi v čase zápasu, jak velí regule UEFA. Slováci se sešli v nejsilnější sestavě, nechybějí ani největší opory Dúbravka, Škrtel, Škriniar, Hamšík, Kucka či Duda a Weiss.

Stoper Milan Škriniar byl ještě loni spoluhráčem Patrika Schicka v Sampdorii Janov. Jejich cesty se ale rozešly, český střelec zamířil do AS Řím, slovenský obránce do Interu Milán. Setkání v italské Serii A nejsou nijak výjimečná. V reprezentaci proti sobě budou stát v sobotu poprvé. Škriniar považuje Schicka za největší nebezpečí ze strany hostí. „Patrika znám velmi dobře, jsme v kontaktu, i když se potkáváme jako soupeři. Určitě to je hráč, na kterého si musíme dát pozor. Je rychlý, technický a vzhledem ke svojí postavě i dost silný v osobních soubojích. Další české fotbalisty osobně neznám, ale vím, že mají dobrý tým. Před novým trenérem se budou chtít ukázat, ale po zaváhání na Ukrajině my prostě musíme vyhrát," nabádá Škriniar.

Režisér hry slovenské reprezentace Marek Hamšík je největší hvězdou týmu, čeští hráči se s ním setkali na reprezentační i klubové úrovni. Záložník Neapole je jedním z pamětníků slavného vítězství Slováků na Letné 2:1 v roce 2009 v kvalifikaci o mistrovství světa v Jihoafrické republice. „To jsou zápasy, na které se nezapomíná, v hlavě zůstanou celý život. Na Letné jsme si tehdy otevřeli cestu do Afriky," usmíval se při vzpomínce. „V sobotu nás čeká těžký zápas, bude vyprodáno a oba týmy potřebují vyhrát, aby snížili náskok Ukrajiny v naší skupině Ligy národů. Samozřejmě, že chceme vyhrát, ale velký rozdíl mezi námi a českým týmem není. Také mají velký výběr hráčů v zahraničních soutěžích," dodal.