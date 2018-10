Až potkáte pana Šilhavého, moc ho pozdravujte! Ukrajinský záložník nedá na českého kouče dopustit

Tipnete si, jak duel v Charkově, kde jste fotbalově vyrůstal, dopadne?

Vy, Češi to asi neradi uslyšíte. Ale myslím, že Ukrajina vyhraje. Mužstvu se daří, je v laufu, v kabině vládne pohoda. Porazíme vás i podruhé.

Zářijový zápas v Uherském Hradišti vyzněl herně jednoznačně pro Ukrajinu. Je tamní fotbal opravdu o tolik lepší než český?

„Nevím, jestli je o tolik dál, nicméně ukrajinský nároďák hraje výborně. Má velkou podporu fanoušků i médií, což je důležité. Je vidět, že trenér Ševčenko ví, jak sestavit správný tým a vtisknout mu herní tvář. Byl vynikající hráč, vypadá, že bude mít i skvělou trenérskou kariéru.

Ve špičkových ukrajinských klubech se doposud uplatnili jen dva Češi: v Šachtaru záložník Tomáš Hübschman, v Dněpropetrovsku brankář Jan Laštůvka. Není to málo?

Ukrajinští manažeři českou ligu sledují, ale vaši hráči raději odcházejí do západních soutěží. O ukrajinské lize by přemýšleli až ve chvíli, pokud by v uvedených zemích nezískali solidní angažmá. Ukrajinské týmy se soustředí na domácí fotbalisty, nebo na hráče z Jižní Ameriky.

A obráceně? Je myslitelné, aby z elitního ukrajinského klubu odešel „hotový" hráč do Česka?

Vaše liga je atraktivní pro mladé kluky, je pro ně odrazovým můstkem. Obouchat se, získat zkušenosti, rozehrát se. A potom se vrátit domů nebo do západních lig. Přesně to je můj případ. Po návratu do Dynama Kyjev jsem s ním vyhrál dva tituly, dostal se do reprezentace. Mladí nesmí koukat, že si v české lize vydělají méně. Zásadní je pro ně fotbalový růst. Pokud potvrdí kvalitu, lepší nabídky přijdou. A tím i lepší peníze.

Jste vrstevník největších současných ukrajinských hvězd Konopljanky a Jarmolenka, s nímž jste strávil spoustu let v Dynamu Kyjev. Koho z nich řadíte výš?

Bezpochyby jsou to dvě největší ukrajinské persony. Oba dobře znám, možná proto neřeknu, kdo je lepší.(směje se) Každopádně je pro mě čest, že jsem s nimi mohl hrát v reprezentaci.

Jarmolenko hraje Premier League (West Ham), Konopljanka bundesligu (Schalke). Sníte také o angažmá v top evropské lize?

Každý má svoji životní cestu. Teď jsem v Turecku, liga má výbornou úroveň, působí tu skvělí hráči. Jsou plné stadióny. Jsem spokojený. Pochopitelně, každý chce dosáhnout něco víc. Ale každý má kariéru, jakou si zaslouží. Uvidíme, co mi ta moje ještě přinese.

Chorvaté zbožňují Modriče, pro Bosňany je bohem Džeko. Pro Ukrajince jím je Ševčenko, nebo spíš Blochin?

Oba získali Zlatý míč, jsou to legendy. Ševčenko dosáhl neskutečných úspěchů, všichni si ho váží. Podle mě, jeho trenérská kariéra bude stejně úspěšná.

Věříte na návrat do reprezentace?

V Sivassporu pravidelně hraju, ale nevím, jestli mě trenérský štáb sleduje. Pokud by mě pozvali, rád se vrátím. Ale mají nyní dobré výsledky.

Zmínili jsme Tomáše Hübschmana, který působí v Jablonci. Má na Ukrajině stále velké jméno?

Strávil v Šachtaru mnoho let, zanechal tam velký dojem. Viděl jsem ho nedávno, v zápase Evropské ligy. Jak v sedmatřiceti letech proti Dynamu Kyjev lítal po trávníku... Neskutečný!

Kontrolní otázka: víte, že českou reprezentaci převzal po zářijové prohře s Ukrajinou Jaroslav Šilhavý?

Jasně, že vím!(směje se) Hrál jsem přece jeden a půl roku v Česku, na váš fotbal jsem nezapomněl. Pořád ho sleduji: Slovan, Plzeň, Slavii. K panu Šilhavému cítím jen to nejlepší. Až ho potkáte, určitě ho ode mě pozdravujte. Je strašně hodný člověk, můžete se s ním bavit na jakékoli téma. Fotbalu rozumí, v mé kariéře sehrál velkou roli.

Někteří vaši bývalí spoluhráči ze Slovanu jsou v reprezentaci. Pavelka, Coufal, Šural...

Vím o nich. Nedávno jsme hráli v Turecku s Kasimpasou, po zápase jsme si s Davidem Pavelkou vyměnili dresy. Šural je teď ve Spartě, Coufal ve Slavii. Sledoval jsem ho v předkole Ligy mistrů proti Kyjevu, hrál bezvadně. Vzpomínám také na kapitána Kováče. Tenkrát držel celý tým, neuvěřitelný hecíř. Pod takovým kapitánem jsem nikde nehrál. Měli jsme vynikající mužstvo, skvělé trenéry. Byl to v Liberci hezký čas.