Slovenský fotbal řeší reprezentační ostudu. Padají hodně drsná slova

Radost slovenským fanouškům jistě neudělala porážka s Čechy. Události, které následovaly po zápase Ligy národů, jsou však daleko horší. Trenérovi ležela porážka v žaludku, dvakrát se na utkání podíval na videu. Následně se v noci šel podívat za svými svěřenci. Zahlédl přitom, jak se vracejí v noci na hotel.

„Byla to facka, To bylo jako kdyby na mě někdo plivnul nebo mi dal facku. Strašně mě to bolelo," říká kouč. Z nočního tahu se vracelo sedm jeho svěřenců. „Dúbravka, Weiss, Lobotka, Škriniar, Gyomér, Šatka, Šulla," vyjmenoval kouč hříšníky. „Chtěl jsem pak od nich slyšet přiznání," dodává s tím, že zkušení hráči byli v noci na pokojích, mladí naopak vyrazili do města.

Před následujícím tréninkem se proto sešel s lídry týmu záložníkem Hamšíkem a obráncem Škrtelem. Ty situace pořádně zaskočila. Reakce sedmičky reprezentantů pak pro změnu šokovala kouče. Přiznal se prý jediný exsparťan Dúbravka. „Říkal, že má náročné období v Newcastlu," řekl Kozák.

Sedm slovenských hříšníků Martin Dúbravka Vladimír Weiss Stanislav Lobotka Milan Škriniar Norbert Gyombér Ľubomír Šatka Michal Šulla

Ale ostatní? Weiss prý řekl, že neví, proč šel do nočního klubu. Lobotka si pro změnu postěžoval, že měl nahuštěný program a neměl čas se odreagovat. „Takže v klubu si to nedovolíš a v reprezentaci ano?" divil se Kozák a rozhodl se ve funkci kouče národního týmu skončit. „Trenéři přicházejí a odcházejí," reagoval na rozhodnutí kouče další z hříšníků Lobotka.

Trenér Kozák na tiskové konferenci přiznal, že měl tři možnosti, jak situaci řešit. „Mohl jsem dělat, že jsem nic neviděl. A když to praskne, řekl bych, že jsem o ničem nevěděl, ale to není můj styl," svěřil se kouč.

„Druhá možnost byla, že je všechny vyhodím. Ale mohl jsem to udělat? Jsou tam čtyři hráči, které slovenský fotbal potřebuje. Neumím si představit budoucnost bez Dúbravky, Škriniara, Lobotky a Weisse," pokračoval nyní již bývalý trenér reprezentace. „A proto jsem se rozhodl, že ukončím své působení u národního týmu. Fotbal je pro mě všechno, ale musel jsem skončit."

Prožili jsme dobré i špatné období

Šéfovi slovenského fotbalu Jánu Kováčikovi prý neřekl, co se stalo, nechtěl ho ranit. Když všechno prasklo, Kováčik ocenil počínání trenéra. „Prožili jsme dobré i špatné období, ale vždy jsme z něj vyšli jako chlapi. Hodně jsem se od Jána Kozáka naučil, jako od člověka," řekl prezident Slovenského fotbalového svazu.

Ten poznamenal, že pokud bude zmíněná sedmička fotbalistů v budoucnu nominována do národního týmu Slovenska, nebudou jim vyplaceny prémie. Nový trenér slovenské reprezentace má být znám příští týden v pondělí.

Odcházející trenér Kozák také připustil, že existují velké tlaky na vedení národního mužstva, aby hráli určití hráči, aby se pak lépe prodávali na trhu.