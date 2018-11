Polský snajpr Lewandowski nejspíš Čechy strašit nebude. Ulevilo by se nám, přiznal Dočkal

Brzeczekův kolega na lavičce českého týmu Jaroslav Šilhavý pochopitelně při této zvěsti pookřál.

Je rozdíl mít a nemít takového střelce

„Výkon mužstva samozřejmě není o jednom hráči, ale je velký rozdíl mít a nemít v sestavě takového playera, jako je Lewandowski. Co víc si může trenér přát, než když se může spolehnout na střelce, který zúročí práci celého týmu?“ kladl kouč české reprezentace před konfrontací s Poláky řečnickou otázku, na niž nebylo třeba odpovídat.

„Faktem je, že by se nám ulevilo, kdyby nenastoupil. Vždyť je to jeden z nejlepších útočníků na světě, jehož kvality jsou skutečně extrémní,“ přikyvoval slovům trenéra kapitán mužstva Bořek Dočkal.

„Ale na druhou stranu my nijak neovlivníme, zda Lewandowski nastoupí či nikoli, takže se musíme soustředit na věci, které máme ve svých rukou. Znamená to nechystat se jen na Lewandowského, ale připravit se na Polsko,“ připomínal promptně.

„Nedělal bych z to velkou vědu,“ pravil Tomáš Kalas. „Každý z nás už proti velkým jménům hrál, takže i kdyby nastoupil, budeme se snažit s ním vypořádat. Nemyslím, že by bylo nemožné Lewandowského uhlídat.“

Pro domácí by to problém byl

Pro nového kouče polské reprezentace by ovšem absence kanonýra, který v národním týmu nasázel už 55 gólů, problém představovala. A velký. Po blamáži na světovém šampionátu v Rusku se Brzeczek ujal národního týmu, aby ho vrátil zase na výsluní, jenže ze čtyř podzimních zápasů nevyhrál ani jediný. Polská družina se tak už nyní smiřuje s tím, že sestoupí v Lize národů z elitní první divize o stupínek níž.

„I proto pro nás bude čtvrteční konfrontace hodně důležitá. A bude to těžká zkouška, protože Češi mají hráče v nejlepších klubech a ligách,“ skládal Brzeczek komplimenty výběru trenéra Šilhavého.

Co jiného mu také zbývá, když kritika na jeho adresu v Polsku sílí, protože slibovaný progres ve hře a výkonech reprezentace není patrný?!

„Nevyhráváme, proto dál zkouším, což je přece normální. Třeba poslední dva zápasy v Chorzówě proti Itálii a Portugalsku představovaly experiment, jak by mohla naše hra vypadat,“ bránil se kouč Poláků.

I ve čtvrtek bude v Gdaňsku proti Čechům nejspíš experimentovat a zkoušet, neboť ke zraněným a nemocným hráčům přibyl kromě Lewandowského i obránce Jedrzejczyk z Legie Varšava. „Uvidím až ráno, jak na tom budou,“ odmítl ovšem domácí kouč potvrdit, že největší hvězda jeho týmu skutečně v Gdaňsku nenastoupí.

Šilhavý mlčel, ale mračna vzýval

Ani trenér české reprezentace pochopitelně neprozradil, s jakou sestavou na Poláky vyrukuje a zda míní šetřit hráče, s nimiž naopak počítá v mnohem důležitějším pondělním duelu Ligy národů se Slovenskem.

„Jasno o sestavě mám, ale řeknu pouze jméno brankáře, který začne ve čtvrtek chytat, Bude to Pavlenka. A ještě snad prozradím, že chci využít všech šest střídání, což přátelský zápas umožňuje,“ odhalil Šilhavý alespoň brankářský rébus.

Přitom samozřejmě přemýšlel o vzkazu, který českým fotbalistům poslal slovenský gólman Dušan Kuciak chytající právě v Gdaňsku. Ten totiž varoval před dost mizerným stavem hřiště, který se může ještě zhoršit, pokud by mělo ve čtvrtek v podvečer pršet.

„Nikdo by z deště a špatného trávníku nebyl šťastný. Ani my, ani Poláci, natož pak diváci, protože ti chtějí samozřejmě vidět fotbal a nikoli boj, ve který by se zápas na těžkém terénu proměnil. Proto ať raději neprší,“ vzýval mračna halící Gdaňsk do podzimní šedi.