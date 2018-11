Žádný relax. Dočkal trénoval nejdřív v Americe a pak i se Spartou, takže před duelem s Poláky herní handicap necítí

Žádný relax. A už teprve ne odpočinek, při němž by si kapitán české fotbalové reprezentace Bořek Dočkal užíval dvou týdnů volna mezi koncem jeho Philadelphie v zámořské MLS a zápasy národního týmu s Polskem a Slovenskem. „V MLS jsme sice skončili, ale já v Americe ještě celý týden trénoval a teprve pak jsem se vrátil,“ vykládal před přátelským duelem v Gdaňsku, do něhož dnes od 18:00 povede národní tým potřetí s kapitánskou páskou na rukávu.

Na odpočinek a pár volných dnů byste ale měl přece právo, když jste v zámoří ze soutěže vypadli a národní tým se scházel až za dva týdny…

Pauza, kterou jsem měl, zase až tak dlouhá nebyla. V Americe jsme zůstali do konce týdne, takže jsem chodil dál trénovat, po návratu do Čech jsem se domluvil se Spartou a absolvoval s ní čtyři tréninkové jednotky.

Nemáte tedy pocit, že by vám zápasová zátěž a pravidelný herní rytmus scházely a přestávka se tudíž na vás podepsala?

Jasně že by bylo lepší a i pro mě příjemnější pokračovat v pravidelném zápasovém rytmu a být v pravidelném zatížení, ale rozhodně nemám pocit, že by pro mě mělo představovat nějaký handicap to, že jsem dva týdny nehrál žádné utkání.

Takže na nejtěžší konfrontaci nové reprezentační éry jste o to víc natěšený?

Nejtěžší?

Hrajete přece s Polskem, které startovalo na světovém šampionátu v Rusku, takže i proto by mělo být v hierarchii evropského fotbalu výš než třeba Slovensko či Ukrajina, soupeři, s nimiž jste hráli v říjnu.

Polská reprezentace sice prokazuje svou výkonnost a kvalitu dlouhodobě, ale pokud jde o přímé srovnání, taková Ukrajina je momentálně plus minus na stejné úrovni, a je proto schopná nejlepším evropským celkům konkurovat. A co se kvality týmů i hráčů na jednotlivých místech sestavy týče, myslím, že nejen Ukrajina, ale i Slovensko je s Polskem srovnatelné.

Ale i tak se v Gdaňsku nabízí šance dokázat, že pod novým trenérem je česká reprezentace na vzestupu. A to přesto, že Polákům bude nejspíš scházet jejich klíčový hráč Lewandowski.

Nám by se ulevilo, kdyby nenastoupil.

A co když se na hřišti i přes zdravotní problémy snajpr z Bayernu objeví?

Jeho kvalita je extrémní, protože patří mezi nejlepší útočníky na světě, ale my se nechystáme jen na Lewandowského. Připravujeme se na Polsko jako takové. Můžeme ovlivnit jen věci, které máme ve svých rukou, nikoli to, zda Lewandowski hrát bude, či ne.

Nepřemýšlíte přitom nad tím, že víc než příprava s Polskem je pondělní utkání Ligy národů se Slovenskem, neboť v něm se rozhodne, zda ve druhé divizi této soutěže zůstanete?

V našem mužstvu není nikdo, kdo by přemýšlel podobně a uvažoval, které střetnutí je důležitější. Na obě utkání se chystáme stejně.

Takže jste si jistý, že dobrá atmosféra provázející předchozí sraz a zápasy se Slovenskem a Ukrajinou v národním týmu zůstala?

Všichni jsme si odvezli z minulého reprezentačního srazu dobré pocity, takže není důvod, aby se atmosféra nepřenesla i do srazu současného. Teď se ji proto musíme snažit znovu přenést na hřiště a dokázat, že jistý reprezentační progres pokračuje.

Jen jistý?

Půjde o to, abychom jisté fundamentální věci, jako třeba chuť a energii zopakovali a mohli si zase říct, že víc udělat nešlo. V minulých zápasech byly vidět, musíme je ovšem opakovat pravidelně, a přitom odstraňovat nedostatky, které každé střetnuti logicky přinese.

S vaším předchůdcem v kapitánské roli Daridou, který se do mužstva vrací po zranění, by to mělo být snazší…

Všichni jsme rádi, že je v národním mužstvu zase zpátky, protože dlouhodobě prokazuje fotbalové kvality a udržuje si vysoký výkonnostní standart. Věřím, že je po zranění naprosto fit a bude předvádět to, nač jsme u něho zvyklí.