Čeští fotbalisté se v minulosti uměli za flámování omluvit, svedou Slováci dnes totéž?

I do Prahy přijeli k poslednímu střetnutí Ligy národů s touhou v usmiřování pokračovat. Vždyť poslat reprezentaci země někdejšího federálního souputníka o divizi níž, na takovou omluvu by určitě i ti největší moralisté na Slovensku slyšeli.

A odpustili by nejen Dúbravkovi, Škriniarovi, Weissovi a Lobotkovi, jež vzal nový kouč Pavel Hapal hned na milost, ale i Šullovi, Šatkovi a Gyömérovi, kteří jsou pořád v klatbě.

Podobné omluvy totiž na fotbalový národ působí, o čemž by mohli Češi Slovákům vyprávět. Vždyť třeba tolik úspěšná Brücknerova hráčská generace se navyváděla excesů a úletů, že těžko na všechny vzpomenout, natož je vypsat.

Pařba v Olomouci, ale i pokoj 433

To když se třeba v srpnu 2002 sešla v Olomouci k přípravě se Slováky, a gólman Martin Vaniak se nechal spoluhráči vyhecovat, že narození jeho syna musí mančaft pořádně zapít.

„Neskončilo to u jednoho panáku, ba ani u několika piv v jednom z barů, kde nás v jedenáct večer objevili kustodi a šupem hnali zpátky do hotelu. Vytočený trenér Brückner už čekal v recepci a sjížděl nás takovými pohledy, že jsme si připadali jako největší vyvrhelové. My přesto zmizeli z hotelu zadním východem znovu a pařili na diskotéce až do rána. Koller, Lokvenc, Šmicer, Ujfaluši, všechna ta tehdejší esa. A Méďa stál za pípou a čepoval nám pivo. Samozřejmě že jsme tuhle pařbu před Brücknerem neutajili, protože ten věděl o všem, co se v Olomouci šustlo. Ale v nároďáku byla taková parta, že když jsme po půli hráli se Slováky nerozhodně, vzal si v šatně slovo Nedvěd. Zavelel, že musíme zabrat, abychom si trenéra i fanoušky usmířili. A my zabrali a 4:1 Slováky porazili," prozradil Vaniak po letech ve své autobiografii jednu z eskapád.

Jednu, nikoli jedinou. Dnes už je evergreenem památná březnová noc roku 2007 v dejvickém hotelu Praha. Po kvalifikační prohře s Německem tam na pokoji 433 slavila pětice reprezentantů Ujfalušiho narozeniny. I s děvami lehčích mravů, což mladičká reportérka Katka, hrající si na naivku toužící po autogramech slavných fotbalistů, na vlastní oči viděla a její redakční kolega fotoaparátem zvěčnil. Trenér Brückner byl ze skandálu přepadlý jako nikdy předtím ani potom, i když oslavenec Ujfaluši tvrdil, že... „ani ta částka absolutně nesouhlasí".

„Je to víc než zklamání důvěry. Jednou jsem velitel a jsem za to zodpovědný," netajil Brückner, že takovou facku od hráčů nečekal. Ještě že se mu tři dny poté omluvili alespoň kvalifikační výhrou nad Kyprem...

Hapal se Šilhavým skončili společně

Ostatně, i trenér Slováků Pavel Hapal by si určitě vzpomněl, jak i on na noční pařbu českých reprezentantů doplatil. Když totiž na apríla před devíti lety Ujfaluši a pět jeho kumpánů divoce zapíjeli ve společnosti několika slečen, které rozhodně nebyly jejich partnerkami, U ševce Matouše porážku se Slovenskem znamenající de facto konec snů o účasti na MS 2010 v Jižní Africe, působil Hapal u národního týmu jako asistent Petra Rady.

Týden poté už asistentem nebyl. Strahovská generalita odvolala nejen Radu, ale i celý realizační tým. Zatímco fanouškům se fotbalisté bez šesti hříšníků vyloučených z reprezentace omluvili po pár týdnech výhrou nad Maltou, Hapal se jí už nedočkal.

O to víc ji bude vyžadovat dnes večer od slovenských fotbalistů. Nikoli snad pro sebe, ale pro slovenský fotbal a fanoušky. A na příkladech Čechů jim může ukázat, že když se chce, i po flámování a kocovině to jde.