Slovenský rebel Weiss potvrdil konec v reprezentaci: Z Hapalovy strany necítím žádnou důvěru

Předčasný odchod z lavičky během zápasu s Čechy označil fotbalista za vyvrcholení všech emocí, které prožíval v průběhu posledního reprezentačního srazu. Svého rozhodnutí nelituje a podle jeho slov spoluhráči i jeho otec tento krok chápou.

„Ze strany trenéra Hapala jsem měl indicie, že budu jednou z opor reprezentace společně s Hamšíkem a Škrtelem. To byla pro mě jedna z největších motivací pokračovat. Osobně si myslím, že v reprezentaci jsem neřekl poslední slovo, ale pod trenérem Hapalem hrát nebudu, protože z jeho strany nepociťuji žádnou důvěru a respekt vůči mně," řekl Weiss.

„Samozřejmě, je mi to líto, že momentálně nebudu v reprezentaci. Především kvůli atmosféře a vztahům mezi hráči. Pokaždé jsem se na srazy těšil a určitě mi to bude chybět. Ale je to rozhodnutí, kterého nelituji," dodal.

Weiss v rozhovoru tvrdí, že s Hapalovým předchůdcem Jánem Kozákem žádné problémy neměl. „Na srazy jsem pokaždé přišel připravený na sto procent. S otcem (Weiss starší je reprezentačním trenérem Gruzie - pozn. red.) jsem své rozhodnutí hned po utkání prodiskutoval. Netěší ho to, ale jako moje největší opora mě plně akceptuje," uvedl.

Zprávy o tom, že se Weiss rozhodl nepokračovat v národním týmu, se objevily už ve středu. Nyní je fotbalista potvrdil.