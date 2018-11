Proč to Schickovi střílí v reprezentaci a v Římě ne? Sám to vysvětluje

Paráda, jakým nádherným gólem se v posledním zápase Ligy národů proti Slovákům blýskl legionář Patrik Schick. Podzim v reprezentačním dresu mu vyšel vůbec náramně, neboť ve čtyřech posledních utkáních se zapsal hned třikrát mezi střelce, takže nový kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý si pochvaluje, že našel kanonýra. V barvách římského AS se sice Schick prosazuje těžce, z klubu však v žádném případě nemíní prchnout. V rozhovoru pro klubovou televizi to ostatně znovu potvrdil.

Patrick Schick o reprezentaci i konkurenci v AS Řím

Spekulací se kolem něho vynořuje spousta, o jeho odchodu z Říma se na stránkách italských novin i internetových portálů píše v jednom kuse.

„Bylo by jednoduché se vzdát a odejít, ale takový já nejsem. Nic nezabalím a věřím, že se i v dresu AS v Sérii A prosadím," ujišťuje Patrik Schick, který na podzim zasáhl do šesti ligových střetnutí, v nichž vstřelil jednu branku.

Český útočník Patrik Schick (vpravo) střílí vítězný gól utkání Ligy národů se Slovenskem. Obránce Milan Škriniar už zasáhnout nestačil.

Vlastimil Vacek

Proč takový rozdíl mezi střeleckou potencí v české reprezentaci a v klubu? „Důvod je prostý," vysvětluje dvaadvacetiletý útočník. „Naše národní mužstvo nepatří mezi obrovské, takže spíše vyčkáváme na soupeře a spoléháme na brejky. A to je styl hry, který mně vyhovuje. V Serii A je to jiné... Tam, hrají všechny celky kompaktně, umí bránit, proto se útočníkům nenabízí moc prostoru a je tudíž složitější střílet góly."

Konkurent Džeko

Přes velkou konkurenci, kterou pro Schicka představuje v útoku AS bosenský snajpr Edin Džeko, nemíní český mladík z Říma odejít na jinou štaci.

Český útočník Patrik Schick dělal slovenskému obránci Milanu Škriniarovi starosti.

Vlastimil Vacek

„S Džekem jsme kamarádi, i když zdravá rivalita mezi námi existuje. On už něco ve fotbale dokázal, nastřílel stovky gólů, takže se od něho mám co učit," mluví i o svém vztahu s dvaatřicetiletým Džekem, který před deseti lety hrával v Teplicích, a tudíž s Schickem mluví česky.