V Irsku se v poledne losuje kvalifikace o fotbalové EURO 2020. Koho budou mít ve skupině Češi?

V Dublinu, kde se budou za půldruhého roku hrát zápasy jedné ze skupin evropského fotbalového šampionátu a který bude hostit i jeden osmifinálový duel, se dnes v pravé poledne dozví česká reprezentace soupeře, s nimiž se utká v kvalifikační skupině, aby se v případě postupu na EURO 2020 třeba právě do Irska podívala. „Nejsem vybíravý, nemám žádné preference, ba ani nějakou vysněnou skupinou,“ nechal se před losem slyšet trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý, pro kterého bylo mnohem důležitější udržet v nedávno skončené Lize národů druhou příčku ve skupině, a tudíž i nasazení z druhého výkonnostního koše.

Pětapadesát evropských reprezentačních celků bude totiž v Dublinu rozděleno do celkem šesti výkonnostních košů. Z nich se pak bude losovat deset kvalifikačních skupin - pět pětičlenných a pět šestičlenných.

Rozdělení do výkonnostních košů 1. koš: Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Polsko. 2. koš: Německo, Island, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Dánsko, Rusko, Rakousko, Wales, Česká republika, Švédsko. 3. koš: Slovensko, Turecko, Irsko, Severní Irsko, Norsko, Srbsko, Finsko, Skotsko, Bulharsko, Izrael. 4. koš: Rumunsko, Maďarsko, Řecko, Albánie, Černá Hora, Kypr, Estonsko, Slovinsko, Litva, Gruzie. 5. koš: Makedonie, Bělorusko, Kosovo, Lucembursko, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Moldavsko, Gibraltar, Faerské ostrovy 6. koš: Malta, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Andorra, San Marino

„Samozřejmě by bylo lepší dostat se do pětičlenné, protože tím by nám v pevně daném reprezentačním kalendáři pro příští rok vybyly dva termíny k sehrání přípravných zápasů," vyjevil Šilhavý alespoň jedno přání, s nímž za La Manche letěl.

První dvě mužstva postupují rovnou

Za skupin postupují na EURO vždy první dvě mužstva, zbývající čtyři účastnická místě jsou rezervována pro ty celky, které si povedou nejúspěšněji v následné baráži. Do ní se dostane šestnáct týmů, které si v kvalifikaci postup nevybojují, ale v Lize národů měly nejlepší výsledky. Celkem komplikovaný propočet dopředu garantuje jedno místo i některé z reprezentací z nejslabší divize D Ligy národů.

Losování je ovšem podmíněno i celou řadou dalších premis, k nimž se bude přihlížet.

Vítězové čtyř skupin elitní divize Ligy národů – tedy Nizozemsko, Anglie, Švýcarsko a Portugalsko – mají předem jisté, že kvalifikaci budou hrát v pětičlenné skupině. To proto, že v létě na ně čeká finálový turnaj Final Four, takže v červnovém termínu nemohou hrát kvalifikaci.

Termíny kvalifikačních zápasů 1. a 2. kolo: 21. až 26.3. 2019 3. a 4. kolo: 7. až 11. 6. 2019 5. a 6. kolo: 5. až 10. 9. 2019 7. a 8. kolo: 10. až 15. 10. 2019 9. a 10. kolo: 14. až 19. 11. 2019

UEFA bude brát v potaz i politickou konstelaci v Evropě, takže v jedné skupině na sebe nesmí narazit Rusko a Ukrajina, stejně jako třeba Arménie a Ázerbájdžán, Kosovo nesmí hrát ve skupině ani s Bosnou, ani se Srbskem, stejně tak je vyloučeno, aby na sebe narazily Španělsko a Gibraltar.

Premis je nutno splnit víc

Klimatické podmínky jsou brány rovněž v úvahu, takže ze severu Evropy budou moci figurovat v jedné skupině maximálně dvě země. To se týká Finska a Norska ze Skandinávie, pobaltských zemí Estonska, Litvy a Lotyška, dále pak Faerských ostrovů, Islandu a také Ukrajiny a Ruska.

Z dvanácti zemí, které budou EURO 2020 pořádat, mohou hrát v jedné skupině rovněž jen dvě reprezentace. To se týká Ázerbájdžánu, Dánska, Anglie, Německa, Maďarska, Itálie, Nizozemska, Irska, Rumunska, Ruska, Skotska a Španělska.

V potaz se budou ovšem brát i vzdálenosti, které dělí třeba Ázerbájdžán či Kazachstán od některých evropských soupeřů, stejně jako poloha Islandu.

Losováno tudíž nebude vůbec snadné. „Ale bude to i slavnostní akt, takže se na něj těším," nepopíral trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý. Netajil přitom, že jeho prvořadým cílem bude postup na mistrovství Evropy. „Prvním cílem byla druhá příčka ve skupině Ligy národů, a tudíž výhodnější pozice pro losování, teď je před námi ovšem cíl druhý a mnohem důležitější – postup na EURO 2020," řekl hned po výhře nad Slovenskem.