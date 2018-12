Šilhavý touží po pětičlenné skupině, Skalák s Brabcem by do ní chtěli Anglii

Český záložník Jiří Skalák na Ostrovech hraje, takže by si logicky přál do skupiny Anglii.

Možností pro českou reprezentaci, která se objeví ve druhém výkonnostním koši se samozřejmě nabízí spoustu. Jedno však má jisté – nenarazí na Německo, Island, Bosnu a Hercegovinu, Ukrajinu, Dánsko, Rusko, Rakousko, Wales a Švédsko, protože i tato mužstva jsou ve druhém koši.

Skupina snů, ale i třeba smrti

„Ať los dopadne jakkoli, vezmu to jako fakt," bránil se vyslovit kouč české reprezentace přání, koho by do skupiny dostat chtěl a komu by se naopak rád vyhnul.

Přitom by si mohl vysnít třeba pětičlennou skupinu, ve které se sejde s Polskem, které národní tým před nedávnem porazil na jeho hřišti, a k němu přidat třeba z třetího koše Finsko, ze čtvrtého Litvu nebo Estonsko, z pátého pak Gibraltar.

No nebyla by to snad skupina snů, když první dvě mužstva postoupí přímo na EURO 2020? To se bude odehrávat v následujících městech

Skupina A: Řím: základní skupina a čtvrtfinále, Baku: základní skupina a čtvrtfinále Skupina B: Petrohrad: základní skupina a čtvrtfinále, Kodaň: základní skupina a osmifinále Skupina C: Amsterdam: základní skupina a osmifinále, Bukurešť: základní skupina a osmifinále Skupina D: Londýn: základní skupina, osmifinále, semifinále, finále, Glasgow: základní skupina a osmifinále Skupina E: Dublin: základní skupina a osmifinále, Bilbao: základní skupina a osmifinále Skupina F: Mnichov: základní skupina a čtvrtfinále, Budapešť: základní skupina a osmifinále

Samozřejmě, může se stát, že se český tým ocitne ve skupině smrti. Třeba ve společenství mistrů světa Francouzů, Turků, Slováků nebo Bulharů ze třetího koše a k tomu Řeků, Rumunů nebo Albánců ze čtvrtého.

Jankto by chtěl mistry světa

„Chtěl bych skutečně jen jedno – dostat se do pětičlenné skupiny. Dva zápasy proti týmům ze šestého koše, by nám odpadly, takže bychom mohli sehrát přípravná utkání. Ta by byla rozhodně smysluplnější než konfrontace se soupeři, se kterými se očekává jen výhra o hodně gólů," vyjevil své jediné přání trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý.

To jeho svěřenci své touhy na stránkách asociace prozradili. „Přál bych si Anglii, kde působím. Chtěl bych, aby si tu reprezentace zahrála. A Izrael, kde hrají moji dva dobří kamarádi a bývalí spoluhráči z Brightonu," nechal se například slyšet Jiří Skalák.

Další z legionářů Jakub Brabec je se Skalákem ve volbě Anglie zajedno. „Vždy bylo mým snem zahrát si ve Wembley. A k Anglii bych přibral do skupiny Kosovo, za které hrají dva spoluhráči z Rizesporu."

Jakub Jankto by byl naopak rád, kdyby se národní tým utkal v kvalifikaci s mistry světa Francouzi. „Nebyla by to má vyloženě vysněná skupina, ale Francie má v kádru řadu skvělých fotbalistů. A rád bych k ní přibral Finsko, protože tam pár lidí znám."

Přání je pochopitelně jedna věc, los druhá. V Dublinu je na programu od dvanácti hodin.