Šilhavý dal Sionkovi požehnání! Jardovi chci vytvořit maximální servis, říká nový reprezentační manažer

„Když jsem nabídku obdržel, moje první kroky mířily za Jardou. Ptal jsem se ho na jeho názor. Co si o tom myslí, jestli by mu naše spolupráce vyhovovala. Jeho odpověď byla pozitivní, nebylo pak o čem diskutovat," uvedl Sionko, kterého do funkce jmenoval v úterý Výkonný výbor FAČR.

Rozhodovací proces nebyl složitý i díky profesnímu růstu. „Je to pro mě další krok nahoru. Jednadvacítka je béčko nároďáku, měli jsme výborný kolektiv. Fantastický je ale i u áčka, moc se těším," podotkl bývalý sparťanský záložník, který roky působil v FC Kodaň.

Chvíli bude sedět na dvou židlích

Rozdělení pravomocí je dané, Šilhavému bude vytvářet Sionko maximální servis. „Jarda se stará o výběr hráčů, o trenérské záležitosti. Mým přáním je, aby se nemusel start o věci okolo, aby měl volné ruce a čas na trenéřinu," řekl Sionko, který přechodnou dobu bude sedět na dvou židlích. Jeho nástupce u Lvíčat zatím nebyl jmenován.

„S výběrem se nechceme unáhlit. Je třeba najít vhodného člověka, což není otázka víkendu. Jednadvacítku si tedy nechávám ještě nějaké čas v gesci. Administrativní a organizační věci se dají zvládnout před srazy, ale během nich se už nerozdvojím. Budu se to snažit nějakým způsobem suplovat, než přijde k jednadvacítce nový manažer," pověděl Sionko, kterého těší, že reprezentace se po příchodu Šilhavého herně zvedla.

„Nároďák je v dobré kondici. V Lize národů zahrál dobře, atmosféra je výborná. Navenek působí velice zdravě. Jak říkám, moc se na všechno těším," uzavřel Sionko.