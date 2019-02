Lvíčata mají nového manažera. Sionka střídá Zápotočný

Novým manažerem fotbalové reprezentace do 21 let bude Tomáš Zápotočný, jehož jmenování schválil výkonný výbor FAČR. Osmatřicetiletý bývalý reprezentant ve funkci střídá Libora Sionka, který se přesunul k A týmu. Zápotočný v březnu s mužstvem absolvuje první společnou akci - soustředění ve španělském Pinataru s dvěma přípravnými zápasy proti Islandu a Mexiku.

Příbramský odchovanec se pyšní kariérou ověnčenou ziskem čtyř mistrovských titulů v Liberci (2006), Spartě (2014), ale také na tureckých štacích v Besiktasi Istanbul (2009) a Bursasporu (2010).

"Tomáše znám velmi dlouho, během kariéry si získal velký respekt a je to hlavně charakterní člověk, na kterého je spolehnutí za všech okolností. I když je na funkcionářském poli nováčkem, nepochybuju, že se brzy rozkouká a hodně nám pomůže," ujišťuje trenér Karel Krejčí na webu asociace.

Rudolf Skácel (vlevo) a Tomáš Zápotočný si při oslavách příbramského postupu zabrali prémiová místa na radlici.

Vlastimil Vacek, Právo

Obránce ukončil kariéru loni v létě, když pomohl Příbrami zpátky do nejvyšší soutěže.

„Když mě trenér Krejčí oslovil s nabídkou být manažerem reprezentace do 21 let, byl jsem překvapený, ale nadchlo mě to a ani na okamžik jsem neváhal, jestli takovou výzvu přijmout," líčí Tomáš Zápotočný.

Nemůže se dočkat prvního srazu

„Nedávno jsem ukončil aktivní kariéru na hřišti a moc si považuji, že u fotbalu můžu dál zůstat, a ještě navíc u národního týmu. Moc se těším, že budu nablízku perspektivním hráčům a uděláme společně všechno, abychom jim vytvořili dobré podmínky a byli společně úspěšní. Nemůžu se dočkat prvního srazu, až všechno vypukne," pochvaluje si nový manažer.

Sparťanský obránce Tomáš Zápotočný (vpravo) se raduje ze vstřelení gólu do sítě Bilbaa. Vlevo smutně přihlíží Ibai Gómez.

Petr Horník, Právo

Věří, že bude moci čerpat ze zkušeností svého předchůdce, s nímž se zná ze Sparty.

„Je jasné, že je přede mnou hodně práce. Jdu trochu do neznáma, ale jak jsem přistupoval k hráčské kariéře, udělám všechno, abych se zlepšoval i na této úrovni. Rád se budu učit a zároveň v začátcích spoléhám i na mého bývalého spoluhráče Libora Sionka," dodává Zápotočný.