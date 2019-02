Šilhavý měl raději mlčet. Promluvil o Selkem a jeho zájmu o českou reprezentaci, Löw ho ale nejspíš předběhne

Kouč české reprezentace měl nejspíš mlčet, natož aby jméno útočníka bundesligové Herthy Berlín Selkeho vůbec vyslovoval. Jenže Jaroslav Šihavý to ve studiu Televize Seznam při sledování sobotního utkání bundesligy mezi Herthou a Brémami udělal, a dokonce do světa vypustil, že by se čtyřiadvacetiletý Davie Selke mohl docela klidně objevit v jeho výběru a reprezentovat Českou republiku. To proto, že jeho maminka pochází z Lanškrouna, takže by nic nebránilo, aby z Berlína jezdili na srazy národního týmu dva hráči. Vladimír Darida a německý fotbalista s českými a etiopskými kořeny Davie Selke.