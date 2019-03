Kometa Slavie k premiérové pozvánce do reprezentace: Jde to rychle, je třeba zůstat na zemi, říká Král

Jak jste reagoval, když jste se o nominaci dozvěděl?

Volal mi to osobně reprezentační trenér pan Šilhavý. V tu chvíli jsem byl samozřejmě hrozně rád, vážím si toho. Pozvánka do A-týmu je přesně jeden z důvodů, proč každý den trénuji a všechny věci okolo fotbalu dělám naplno.

Očekával jste, že nominace přijde tak brzo od přestupu do Slavie?

Samozřejmě to vnímám. Stejně tak rychle, jak to jde nahoru, to ale může jít i dolů. Proto je nyní potřeba zůstat nohama na zemi a nejdůležitější je se nyní na zápasy připravovat v hlavě, protože fotbal je hrozně nevyzpytatelný. Já jenom doufám, že to bude mít vzestupnou tendenci.

Alex Král v dresu pražské Slavie.

Vít Šimánek, ČTK

Představuje pro vás pozvánka další impulz v kariéře?

Další motivací rozhodně je. Jednak je ale obrovsky náročné se do reprezentace dostat, zvlášť do A-týmu, a ještě mnohem těžší je se v ní udržet. Tímhle pro mě rozhodně nic nekončí a vzhledem k tomu, že už teď dostanu šanci si k tomu, jak se říká, čuchnout, budu se v ní chtít udržet. Bude záležet jenom na mně, jaké výkony budu podávat ve Slavii.

Věříte, že se v Anglii nebo s Brazílií dostanete na hřiště?

Uvidíme. Pokud ano, bude skvělé se s takovými hráči porovnat. Budou to dva krásné zápasy, jde o atraktivní soupeře. Úžasná atmosféra bude ve Wembley, tak i u nás v Edenu při utkání s Brazílií.