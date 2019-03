Bláznivý důvod! Proč v Burnley nehraju? Trenér mi řekl, že se málo směju, kroutí hlavou Vydra

„V klubu neprožívám jednoduché období, situace není vůbec ideální," prohlásil Vydra během srazu národního týmu, který se chystá na páteční kvalifikační duel v Anglii a následnou domácí přípravu s Brazílií.

Snažíte se svoji situaci v Burnley nějak řešit?

V lednu jsme s agentem hledali hostování, objevilo se šest nabídek. Dvě z druhé anglické ligy, něco z Itálie a Turecka. Ale trenér Sean Dyche mi sdělil, že jsem jiný typ útočníka než ti zbylí. A že mě chce mít v kádru. Nevyšlo mi tedy nic.

Fotbalista Matěj Vydra během tréninku reprezentace v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Vysvětlil vám, proč vás přehlíží? A když už vás jednou za čas pošle do hry, tak až během nastavení?

Nevím, proč takhle střídá. Bavil jsem se s ním, dělám prý všechno správně. Na tréninku se mu líbím, ale zápasy má zřejmě vymyšlený jinak takticky. A pak řekl jednu zajímavou věc.

Povídejte.

Že se na tréninku málo usmívám. Jediná negativní věc, co na mě má. Po příchodu do Burnley jsem nastoupil dvakrát v řadě, oba zápasy jsme vyhráli. Pak mě zničehonic vyndal. Nevěděl jsem a nevím, co se stalo, co dělám špatně. Pak mi sdělil, že se málo směju.

Nutíte se teď do úsměvu?

Občas tam úsměv je. Ale nejsem jako Brazilci, kteří jsou vysmátí od ucha k uchu celé měsíce. Asi je na mně znát frustrace z reality. Čekání je dlouhé. Je ovšem zvláštní, že jakmile mě trenér vyndal, dvanáct kol jsme nevyhráli. Ale sestava je stejná, v útoku se prakticky nic nemění.

Matěj Vydra po přestupu do Burnley.

Twitter

Zažíváte velké rozčarování?

Snažil jsem si kvůli nároďáku najít hostování. Marně. Musím být asi trpělivý a víc se usmívat... A čekat, až něco přijde. Nejvíc frustrující na tom je, možná to vyzní blbě, ale za devadesát minut na Liverpoolu se k ničemu nedostaneme, já přijdu na minutu a přihraju na gól. Nebo s Leicesterem. Prohráváme, jdu na hřiště na dvě minuty a mám víc střel než tři naši útočníci dohromady.

Přijel jste si na sraz spravit náladu?

Pravdou je, že minutově jsem na tom v Burnley hodně bídně. Jsem ale rád, že můžu být při takové příležitosti, kdy nás čekají dva atraktivní zápasy.

Berete utkání s Anglií ve Wembley i jako možnost ukázat trenérovi Dychemu, že dělá chybu, když vás nestaví?

Pokud by mi utkání vyšlo, vyslal bych mu jasnou zprávu. Ale v první řadě bych musel nastoupit, podat výkon a teprve bych mohl něco říkat.