Kane? Sterling? Síla Angličanů je strašná, vědí oba čeští gólmani, co je ve Wembley čeká

Angličany mají oba čeští gólmani nastudované. Kanea a Sterlinga představující největší ofenzivní sílu fotbalového Albionu obzvlášť důkladně. Vždyť tohle duo a také Walker, Dier, Barkley budou v kvalifikačním prologu o EURO 2020 představovat večer ve Wembley největší hrozbu pro jejich bránu. Jedno, zda se do ní postaví Pavlenka nebo Koubek. A to ještě z anglického výběru vypadl Marcus Rashford, další ofenzivní zbraň Ostrovanů, který je zraněný a mužstvo ve čtvrtek opustil.

„Hrozná síla, ale když nastoupím, nepodělám se z toho," ujišťuje legionář z německých Brém Jiří Pavlenka, který bude při absenci zraněného Vaclíka nejspíš první volbou trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého.

„Respekt ano. Ze soupeře, z Wembley, z osmdesáti tisíc diváků na tribunách. Ale nikoli přílišný," notuje si s ním Tomáš Koubek, jenž chytá ve francouzském Rennes, nejspíš tušící, že se na kvalifikační partii s Anglii bude asi jen dívat z lavičky náhradníků.

Záznam: TK Jaroslava Šilhavého před kvalifikací na Euro 2020

Reuters

Na Ostrovech je fotbal rychlejší

A to přesto, že na rozdíl od Pavlenky už dvě zkušenosti s ostrovním fotbalem udělal. To když ještě se Spartou prohrál 0:3 na Southamptonu, a když před týdnem s Rennes dostal stejný příděl od Arsenalu v osmifinále Evropské ligy.

„Fotbal v Anglii mi připadá daleko rychlejší než na kontinentu. A to i ve srovnání s francouzskou ligou a třeba našimi zápasy s Paris Saint Germain, což je tým představující evropskou extratřídu," dělí se Koubek se svým parťákem o poznatek z konfrontace s Angličany.

Fotbalisté Anglie se chystají na duel s Českem

sntv

Ty další si už ukládali do paměti u videa, na němž sledovali Kanea, Sterlinga a spol. V sestřizích viděli, jak si anglické hvězdy vybírají prostor, jak pronikají do šestnáctky, jak si připravují míč a střílí.

Smrtící, sebevražedné, shodují se

„Kane vypadá, jako by se po hřišti jen tak potuloval, ale má skvělý výběr místa a výborné zakončení. Navíc dovede podržet balon a míče rozdělovat spoluhráčům," připomíná Pavlenka spoustu předností, které největší hvězda Angličanů má.

„Nechat ho střílet ve vápně, to je opravdu smrtící," souhlasí Koubek. „Ale stejně tak je sebevražedné ponechat Sterlinga, aby prodribloval přes protihráče, protože je schopen okamžitě připravit gólovou šanci," přidává.

Raheem Sterling se raduje z branky.

Michael Probst, ČTK/AP

„Na obou krajích sestavy je velká síla Angličanů. Třeba Sterling je strašně rychlý a není snadné ho uhlídat," nezávidí Pavlenka ani trochu obráncům úkol, který je čeká.

„Stejně tak si budeme muset dát obrovský pozor na standardní situace, protože domácí mají skvělé hráče do soubojů. Nejen Kanea, ale i jeho spoluhráče z Tottenhamu Diera, Maguiera z Leicesteru, Walkera ze City," vryl si Koubek do paměti další hrozbu, která na gólmana v bráně českého týmu večer ve Wembley čeká.

„Walker je skutečně světová klasa. Obrovsky rychlý, schopný nabíhat za obranu, posílat výborné centry do šestnáctky. Obdivuhodné, jak je schopen podporovat ofenzivu," ví o Walkerovi své Pavlenka.

„Těžko se v anglické reprezentaci hledá nějaká slabina," shodují se unisono oba čeští gólmani, že čelit tak kvalitnímu soupeři bude při vstupu do kvalifikace moc a moc těžké.

Na poznatky od videa spoléhat nelze

Poznatky, které si odnesli od videa, a rozšířili studováním hry Kanea, Sterliga a spol. by jim měly pomoci, jak čelit anglické ofenzivní hrozbě.

Gólman Jiří Pavlenka během tréninku reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nastudovat a vypozorovat toho lze hodně, ale během zápasu by bylo ze všeho nejhorší začít přemýšlet, že by to třeba Kane mohl právě teď udělat tak či onak. Vzpomínat, jak se zachoval v situaci, kterou jsem viděl na videu. Takhle gólman myslet a jednat prostě nesmí," kroutí odmítavě hlavou Pavlenka.

„U videa lze rozklíčovat mnohé, ale hodně informací naopak škodí. Před ligovým zápasem s Paris Saint Germain jsem třeba věděl, že jakmile Mbappé vnikne do šestnáctky, střílí křížem po zemi ke vzdálenější tyči. A i když jsem to věděl a on tak skutečně vystřelil, dal mi stejně gól. Tihle borci jsou prostě výjimečná klasa," souhlasí Koubek, že obstát proti nim je pro brankáře strašně těžké.

Přesto ujišťují, že se o to ten z nich, na kterého trenér Šilhavý ukáže, ve Wembley pokusí. I když proti sobě bude mít Kanea či třeba Sterlinga - hráče výjimečné třídy.