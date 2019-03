O Anglii přemýšlel i v kině při Mercurym, protože Wembley bere jako poctu

Připadá si jako ve snu. Český reprezentant Tomáš Souček od dětství miluje anglický fotbal. Už jako kluk hltal dostupné přenosy z Premier League, dychtivě ve škole měnil plakáty a kartičky s fotbalisty z klubů hrajících na Ostrovech. A teď jej v krátkém sledu čeká souboj s reprezentací Anglie v kvalifikaci o ME 2020 a následně s Chelsea v Evropské lize.

„Myslím, že je snem každého kluka milujícího fotbal zahrát si v Anglii. Mně se to poštěstí dvakrát. Ani neumím popsat, jak se těším," usmívá se čtyřiadvacetiletý záložník patřící Slavii.

A dokládá, jak moc má bitvu s Angličany v hlavě. „V prosinci jsem byl v kině na Bohemian Rhapsody. V závěrečných scénách kapela Queen vystupuje ve Wembley. Atmosféra při jejich koncertě byla parádní. Já si to hned spojil s naším fotbalovým zápasem, protože kvalifikace už byla nalosována. Současně s filmem jsem si užíval představu, že stejně jako Freddie Mercury budeme hrát na stadionu s obrovskou historií," vypravuje Souček.

Trénink české fotbalové reprezentace ve Wembley.

Steven Paston, ČTK/AP



Wembley? Bertu to jako poctu

„Třeba už si ve Wembley nikdo z nás znovu nezahraje. Pro mě jde o stadion s největší fotbalovou historií. Beru jako poctu, že tam mohu hrát. Doufám, že bude vyprodáno. Ale nejedeme si do Anglie jen užít atmosféru. Věřím, že můžeme uspět," říká odhodlaně Souček, před pátečním utkáním.

„Jasně, jde o fotbalovou velmoc. Já si hledal, s kým se budu případně nejčastěji na trávníku potkávat. A jde o samá esa. Jejich útočná fáze je velká jízda, ale týmovým pojetím můžeme uspět."

TK Jaroslava Šilhavého před kvalifikací na Euro 2020

Reuters

Gigant podobný Anglii čeká následně na Součka i na klubové úrovni, kde se Slavia ve čtvrtfinále Evropské ligy střetne s Chelsea. „Myslím, že mezi osmi nejlepšími je to vabank. Třeba Benfica Lisabon i Frankfurt mají obrovskou sílu. Jen je lidi tolik neberou. A tak je lepší mít klub s obřím jménem, kde je bitva spojená s velkým zážitkem," vysvětluje Souček, jenž nastoupí nejprve ve Wembley, a pak na Stamford Bridge.

„Doufám, že podruhé pojedu do Londýna povzbuzen dobrým výsledkem z reprezentace a v dresu Slavie bude pořád o co hrát," má dvě neskromná přání Souček, jenž první duel proti Chelsea v Edenu kvůli trestu za žluté karty vynechá. „Budu trpět, ale snad mi to v součtu ty dva duely na anglické půdě vynahradí."