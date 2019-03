Rychlý postup. Sedmnáctka má jistou účast na mistrovství Evropy v Irsku

Česká fotbalová reprezentace do 17 let má ještě před úterním utkáním s Nizozemskem jistotu postupu na mistrovství Evropy, které se hraje letos v květnu v Irsku. Rozhodly o tom výsledky zápasů hraných v úterý po obědě. Češi hrají o první místo ve skupině na půdě soupeře od 19:00.

Fotbalová reprezentace do 17 let před zápasem s Izraelem.

Nejrychlejší cestou do Irska! Na závěrečný turnaj postupuje osm prvních týmů z kvalifikačních skupin a sedm nejlepších týmů z druhých míst. I v případě večerní prohry s Nizozemskem má český tým jistý postup z druhého místa.

Tým vedený hlavním koučem Václavem Kotalem v pěti dosavadních zápasech o postup na EURO 2019 ani jednou neinkasoval.

V podzimní základní fázi kvalifikace v Albánii porazil domácí výběr 6:0, pak 2:0 Ázerbájdžán a na závěr základní fáze zdolal 1:0 Norsko. Dvě čistá konta udržel tým kolem kapitána Adama Hložka také v obou zápasech elitní fáze. V Nizozemsku nejprve porazili čeští mladíci 1:0 Izrael, následně porazili 2:0 Severní Irsko.

Los základních skupin EURO 2019 hráčů do 17 let proběhne 4. dubna v Dublinu. Samotný turnaj se hraje od 3. do 19. května.