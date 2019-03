Do půle skvělé, ale po přestávce jsme to pokazili, posteskl si navrátilec Suchý

Byl jste u situace, kdy Brazilci krátce po přestávce vyrovnali. Jak jste viděl situaci, kdy vám Theodor Gebre Selassie přihrával, Firmino se zmocnil míče a skóroval?

Já myslel, že Theo přihraje Jirkovi Pavlenkovi. Vůbec jsem nepočítal, že by míč dával mně. Byl jsem v těžké pozici a věděl o dobíhajícím Firminovi, který měl rychlost. Zkusil jsem ještě natáhnout krok, ale do skluzu mi to už nevyšlo. Nechtěl jsem faulovat a doufal, že třeba Jirka Pavlenka dokáže zasáhnut. Moc nás situace mrzela, protože jsme chtěl vedení držet delší dobu. Dali jsme si ten gól vlastně sami.

Zatímco do přestávky český tým hrál velice dobře, v druhém poločase se obraz hry výrazně změnil. V čem byl největší problém?

Do přestávky jsme hráli odvážně, agresivně, byli jsme v dobrém tempu, získávali balony. Výkon v prvním poločase nám dodal křídla. O přestávce jsme měli skvělý pocit. Jenže v druhém poločase jsme to pokazili, nedokázali držet tempo z první půle, kdy měla naše hra skvělé parametry.

David Pavelka

Sport.cz

Šlo o důsledek mnoha změn v sestavě? Nebo se protivník tolik zlepšil?

Nemyslím si, že by Brazilci něco zásadně změnili nebo přidali. Tak jak se prezentovali v prvním poločase, možná šedesát minut, to je jejich styl. Prostě si to obehrávají. Zlepšili se v mezihře. My už jsme naopak nedokázali zavírat prostory. A nekompromisně nás trestali za chyby.

Jak moc složité bylo bránit hvězdného Firmina z Liverpoolu či později debutujícího Nerese z Ajaxu?

Nebylo moc situací, kdy bychom se dostali do soubojů jeden na jednoho, protože jsme se snažili pomáhat si navzájem. Do půlky na Brazilce platil kompaktní blok, po přestávce už tolik nefungoval. Znám tuhle úroveň z Ligy mistrů. Jsou to hráči nejvyšší kvality, s fantastickou prací na balonu. Pro nás jako tým bylo skvělou zkušeností hrát s Brazilci doma.

Čeští hráči děkují fanouškům po utkání. Zleva Jiří Pavlenka, Matěj Vydra, Alex Král, Vladimír Coufal a Marek Suchý.

Roman Vondrouš, ČTK

Je možné se fotbalistům nastupujícím za Brazílii vyrovnat?

Na Brazilce si nikdo z nás, alespoň myslím, nehraje. Jsme týmoví hráči. Pokud bude mužstvo šlapat a budeme kompaktní do obrany, tak kluci vpředu mají dostatečnou kvalitu, aby se prosadili. Je jasné, že bez potřebné nadstavby to nejde.

Měli jste v hlavách ještě pětibrankový příděl z pátečního kvalifikačního duelu ve Wembley? Nastupovali jste proti Brazílii nervózní?

Je rozdíl, když se hraje kvalifikace a přátelské utkání. Chtěli jsme odehrát domácí zápas s lepším pocitem. V Anglii to tak nebylo. Moc akcí se nám ve Wembley nepovedlo. Po prohře o pět branek bylo třeba nějakým způsobem reagovat. Myslím, že první půle byla skvělá. Na naši hru se dalo koukat. Pak jsme to pokazili.