Končím! Opora se nečekaně loučí s českou fotbalovou reprezentací

10.5.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 17 let: Skupina C: Portugalsko - Island 4:2 (1:1), Rusko - Maďarsko 2:3 (1:1). Konečné pořadí: 1. Maďarsko 9, 2. POrtugalsko 6, 3. Island 3, 4. Rusko 0. Skupina D: Itálie - Španělsko 4:1 (1:1), Rakousko - Německo 1:3 (1:0). Konečné pořadí: 1. Itálie 9, 2. Španělsko 6, 3. Německo 3, 4. Rakousko 0.