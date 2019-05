Mladík z Nizozemska jediným nováčkem v Šilhavého nominaci na Bulhary a Černohorce

Nic jiného než šest bodů z nastávající kvalifikační konfrontace o EURO 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře nebere. Proto tentokrát povolal trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý do třiadvacetičlenné nominace tři útočníky. Proto si z jednadvacítky vytáhl Michala Sadílka, neboť při absenci zraněného Dočkala, Daridy, Baráka či Trávníka podobný typ hráče potřeboval.

Michal Sadílek z Eindhovenu se dočkal nominace do reprezentačního áčka

Třiadvacetičlenný kádr, v němž ovšem figuruje jen pět fotbalistů pražské Slavie majících za sebou úspěšné tažení za titulem i vítězstvím v domácím poháru. Hráčů, kteří jsou v patřičném laufu, který by národní tým náramně potřeboval.

„Uvažoval jsem i o dalších slávistických hráčích. O Škodovi, nebo třeba Ševčíkovi. Právě mezi ním a Sadílkem jsem se rozhodoval," netají Šilhavý, že na hráče mistrovského týmu Slavie hodně spoléhá. Na jejich současnou euforii a drajv samozřejmě také.

🇨🇿 V nominaci Jaroslava Šilhavého pro kvalifikační utkání s Bulharskem 🇧🇬 a Černou Horou 🇲🇪 se premiérově objevuje záložník Michal Sadílek, vrací se útočník Libor Kozák ✅ pic.twitter.com/IEkFPpI3RJ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 28. května 2019

„Věřím, že do národního mužstva přinesou pozitivní energii," slibuje si Šilhavý, že i pětice hráčů z Edenu reprezentačnímu týmu pomůže.

I Sadílek by měl představovat přínos. „Rozhodně ho nebereme proto, aby při tréninku sbíral míče. Při absenci Dočkala, Daridy, Baráka a spol. jsme potřebovali typologicky podobného hráče, proto jsme se po konzultaci s trenérem jednadvacítky Karlem Krejčím rozhodli pro Sadílka. Stabilní výkony a místo v základní sestavě Eindhovenu ho předurčuje k tomu, aby se nepodělal ani z velkého zápasu," je si trenér jistý, že mladík z nizozemské ligy, na kterého se byl podívat jeho asistent Galásek, i v reprezentačním áčku roli a úkoly zvládne

Jména s otazníky, ale trenér jim věří

V nominaci na dvě důležité kvalifikační partie se ale objevuje překvapivě ale i několik dalších hráčů, s nimiž se nepočítalo. Třeba Krejčí, Jankto nebo hlavně Vydra, legionáři z italské Boloně a janovské Sampdorie, resp. anglického Burnley, kteří toho během skončené sezony ve svých klubech příliš neodehráli.

„Samozřejmě to registrujeme, i když Krejčí v posledních dvou zápasech nastoupil a odehrál je celé. Do kvalifikačních utkání má velkou chuť a já věřím, že nasbírané zkušenosti přenese do národního mužstva," ujišťuje Šilhavý, že s Krejčího nominací se neplete.

Stejně tak věří Brabcovi, který si po návratu z tureckého angažmá řekl o místo v základní sestavě Plzně vlastně až v ligové nadstavbě.

„Ale vrátil se právě proto, že chce reprezentovat. Probíral jsem jeho povolání i s trenérem Viktorie Pavlem Vrbou a ten si Brabcovy výkony pochvaloval. Proto jsem se rozhodl i pro něho. Společně s Krejčím do předchozího reprezentačního kádru patřili a myslím, že by mohli vnést do mužstva pozitivní náboj," vysvětloval svůj tah s Brabcem kouč národního týmu.

Bulharská rošáda kouče zaskočila

Netajil přitom, že v uplynulých dnech a týdnech se mu hlavou honila nejen nominace, ale i nejbližší soupeř, který na jeho tým v kvalifikaci čeká. Bulhaři totiž po remízových partiích s Černou Horou a Kosovem vyměnili trenéra.

Petar Hubčev skončil, místo něho se mužstva ujal Kasimir Balakov. „A hned udělal v nominaci na zápas s námi řadu změn a povolal devět nových hráčů. Současně v ní ale ponechal hráče, na které sázel i jeho předchůdce. Zaskočil nás, připravovali jsme se na mužstvo, které vedl Hubčev," netajil Šilhavý, že nachystaný rozbor soupeřovy hry teď bude asi k ničemu.

„Balakov byl ofenzivní fotbalistou, takže předpokládám, že bude i u reprezentace preferovat ofenzivní fotbal. I třeba v rozestavení 4-3-3."

Nejdřív Praha, pak Olomouc

Reprezentace se sejde v pondělí v Praze, kde na ni čeká 7. června na stadionu Sparty kvalifikační duel s Bulharskem, hned druhý den se vlakem přesune do Olomouce. Tam se 10. června střetne s Černou Horou.

Někteří legionáři se však začnou připravovat v Praze už od zítřka. "Nachystali jsme krátký kemp pro legionáře, jimž skončily ligové soutěže už před čtrnácti dny nebo dokonce před třemi týdny," vysvětloval reprezentační manažer Libor Sionko a dodával, že někteří hráči si sami chtějí ještě nějaký den přidat.