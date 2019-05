O kapku lepší reprezentace. Hráči a trenér vyrazili do nemocnice

Česká fotbalová reprezentace zahájila spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje. Společně rozjely projekt „O Kapku lepší #ceskarepre“, který pomáhá dětským onkologickým pacientům a zapojí se do něj i fanoušci – už pouhou účastí na zápasech národního týmu. Zástupci mužstva ve čtvrtek navštívili pacienty v Motole.

Příznivci národního týmu nebudou svou přítomností na domácích zápasech podporovat jen hráče, ale nákupem vstupenky také nemocné děti. A reprezentace se zapojí i jiným způsobem. Třeba návštěvami nemocnic - tak jako ve čtvrtek v Motole.

„Cílem české reprezentace nemá být jen získávání bodů v soutěžních zápasech, ale také pomoc potřebným mimo fotbalové trávníky. Proto jsme spustili projekt, který se snaží ulehčit situaci nemocným dětem. Chceme, aby v případě spolupráce s Kapkou naděje šlo o dlouhodobé a pevné partnerství," vysvětluje v tiskové zprávě Michal Jurman, mluvčí FAČR.

Už v březnu předal Kapce naděje symbolický šek na sto tisíc korun. Částka pomůže konkrétně dětskému onkologickému oddělení nemocnice v Motole.

„Děkuji fotbalové asociaci za důvěru a obrovskou chuť s Nadačním fondem Kapka naděje spolupracovat. Být oficiálním charitativním partnerem fotbalové reprezentace je pro nás ctí a moc si této příležitosti vážíme," říká ředitel Kapky naděje Jan Fischer.

Česká fotbalová reprezentace ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje rozjela projekt „O Kapku lepší #ceskarepre“ ❤️ Ten pomáhá dětským onkologickým pacientům a zapojí se do něj i fanoušci. Více info ⤵️https://t.co/mVxo1e9Y3M — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 31. května 2019

Fotbalová asociace věnuje Kapce naděje část příjmů ze vstupného na domácích zápasech. Platí tedy, že čím víc fanoušků přijde, tím větší finanční podpora bude.

Hnacím motorem projektu jsou fanoušci

„Projekt je v mnoha ohledech unikátní. Už třeba právě tím, že hnacím motorem jsou samotní fanoušci. Ti svou účastí na stadionu podpoří nejen českou reprezentaci, ale navíc pomůžou dětským onkologickým pacientům. A kromě finanční podpory počítáme taky s návštěvami hráčů v nemocnicích a zároveň vyrazíme s dětmi na zápasy a tréninky českého národního týmu," avizuje Fischer.

První návštěva v nemocnici už proběhla. Trenér Jaroslav Šilhavý a obránci Ondřej Čelůstka a Filip Novák byli v Motole.

„Snad jsme dětem udělali alespoň trochu radost. Dali jsme jim nějaké dárky a slyšeli různé příběhy. Zaujal mě třeba kluk, který chce být slavný youtuber. Ukazoval mi i nějaká videa. Tak snad se mu sen jednou vyplní," popisuje Novák.

„Silný byl příběh Patrika. Je z dětského domova a jeho situace v rodině není moc pozitivní. Nemá to jednoduché. Jsem rád, že i on byl jedním z těch, kterým jsme mohli udělat alespoň trochu radost," doplňuje Čelůstka.

Podobné akce budou pokračovat v rámci každého reprezentačního srazu, a to po celé republice.

„Myslím, že budu mluvit za celý tým, když řeknu, že nám se projekt strašně líbí. Tohle je to nejmenší, co můžeme udělat pro ty, kteří to skutečně potřebují. Snad se bude líbit i fanouškům, kteří projekt podpoří už samotnou návštěvou našich zápasů," věří trenér Šilhavý.