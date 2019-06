Inter Milán, první gól v holandské lize. Teď Pitbul cílí na reprezentační debut!

Netočí se vám hlava? Ještě zkraje prosince jste hrál za devatenáctku PSV, abyste sezonu končil v pozici člena základní sestavy A-týmu a obdržel pozvánku do reprezentace.

Je fakt, že šlo všechno strmě nahoru. Zásadní okamžiky ale přicházely postupně. Premiérový start v Lize mistrů, první start i gól v holandské lize, teď nominace. Zůstávám ale nohama na zemi. Nároďáku si strašně považuju. Absolvoval jsem už v minulém týdnu krátké neoficiální soustřední, seznámil jsem se s kluky i realizačním týmem.

Měl jste signály, že vás kouč Šilhavý pozve?

Od trenéra jednadvacítky Krejčího jsem věděl, že jsem v širším hledáčku áčka. Že jsem se nakonec dostal do hlavní nominace přičítám zranění některých hráčů. Vím, že na příštím srazu můžu být zase v jednadvacítce. Je zajímavé, že nároďák mi předpověděl trenér PSV Van Bommel.

Jak to?

V zimě mi naznačoval, že když se mi podaří jaro, budu mít velkou šanci naskočit i za reprezentaci. Když před týdnem vyšla nominace, přišla mi od něj gratulace.

Je Van Bommel váš osudový trenér v PSV?

Sedli jsme si od prvního dne, co před dvěma lety převzal devatenáctku. Zapůsobil jsem na něj pozitivně fotbalově i charakterem, proto si mě přetáhl s sebou do áčka. Van Bommel je vlastně můj druhý otec. Každý den se mnou mluví, když jsem mimo klub, píše mi, jak se mám, jak se mi daří. Mám jeho důvěru, postavil mě i v nejdůležitějších zápasech na jaře. I proti Ajaxu.

Zápas s Ajaxem jste ovšem nezvládli, nakonec jste s ním bitvu o titul prohráli. Šlo o velké zklamání?

Rozhodně. Vždyť podzimem jsme projeli šestnácti výhrami a na jaře jsme v jednu chvíli měli šanci odskočit Ajaxu na osm bodů. Jenže jsme remizovali, pak jsme s ním v klíčovém utkání prohráli. Byť jsme vyrovnali, a navíc hráli přesilovku proti deseti. Nikdo neočekával, že ten zápas ztratíme.

Vzhledem k tažení Ajaxu Ligou mistrů, které skončilo těsně před branami finále, se odkládala nizozemská liga. Co tomu v Eindhovenu říkali?

Nebyli jsme nadšení. Tohle se stane asi jenom v Holandsku, jinde jsou termíny pevně dané. Ajaxu odsunutí pomohlo, měl čas na regeneraci. Svaz ale sáhl k tomuto kroku proto, že Ajax holandskému fotbalu dělal dobré jméno. Ne, že by mu chtěl usnadnit cestu k titulu.

Který okamžik v sezoně byl pro vás nejsilnější?

Zřejmě první gól za Eindhoven v lize. Šel jsem na hřiště ve chvíli, kdy jsme s Alkmaarem prohrávali. Pomohl jsem výsledek otočit. Neskutečný byl pro mě také první zápas v Lize mistrů. Splnil jsem si tím klukovský sen. Navíc jsem nastoupil proti slavnému Interu Milán.

Neklepala se vám na San Siru kolena?

Dva týdny předtím jsem hrál mládežnickou Ligu mistrů proti Barceloně, přišlo na nás pět set diváků. Na duel s Interem přes sedmdesát tisíc! Nepodělal jsem se, ukázal jsem, že takové zápasy můžu hrát.

Troufnul byste si i teď na kvalifikaci s Bulharskem a Černou Horou?

Záleží na trenérovi. Pokud šance přijde, nezaleknu se. Uvidíme, na jakou pozici se mnou bude počítat. Hru mám založenou na tom, že vybojuju spoustu míčů, hodně toho naběhám. Abych se v Eindhovenu prosadil, musel jsem v něčem vynikat. Když jsem byl ještě v dorostu Slovácka, říkalo se o mně, že jsem velký talent. Pak ale člověk přijde do PSV a vidí, že hráči jsou o dvě třídy lepší. O to víc jsem dřel. Teď se mi to vrací.